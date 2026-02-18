Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін розширює програму енергопідтримки для житлових будинків — деталі.

Кабмін розширив програми енергетичної підтримки для багатоквартирних і приватних будинків. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма підтримки для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів, за словами Свириденко, дасть змогу забезпечити безперебійну роботу ліфтів, насосів, тепла, води й освітлення під час відключень.

"Пільговий кредит від 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми "5-7-9%". Сума - до 3 млн грн, строк - до трьох років. Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% - сонячної електростанції або теплового насоса", - написала вона.

Прем'єрка додала, що йдеться про дизельні, бензинові й газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.

Також власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла.

"Пільговий кредит від 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми "5-7-9%".⁠Сума - до 480 000 грн, строк - до 10 років.⁠ Компенсація держави - до 30% вартості обладнання", - заявила вона.


Підтримка надається на купівлю дизельних, бензинових і газових генераторів, акумуляторів, сонячних електростанцій у складі автономної системи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2577
  0,0872
 0,20
EUR
 1
 51,1695
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8723  0,09 0,22 43,4454  0,10 0,22
EUR 50,9169  0,05 0,10 51,5808  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,08 0,19 43,3400  0,08 0,18
EUR 51,2140  0,04 0,08 51,2410  0,04 0,07

