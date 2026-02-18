Кабмін розширює програму енергопідтримки для житлових будинків — деталі.

Кабмін розширив програми енергетичної підтримки для багатоквартирних і приватних будинків. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма підтримки для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів, за словами Свириденко, дасть змогу забезпечити безперебійну роботу ліфтів, насосів, тепла, води й освітлення під час відключень.

"Пільговий кредит від 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми "5-7-9%". Сума - до 3 млн грн, строк - до трьох років. Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% - сонячної електростанції або теплового насоса", - написала вона.

Прем'єрка додала, що йдеться про дизельні, бензинові й газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.

Також власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла.

"Пільговий кредит від 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми "5-7-9%".⁠Сума - до 480 000 грн, строк - до 10 років.⁠ Компенсація держави - до 30% вартості обладнання", - заявила вона.



Підтримка надається на купівлю дизельних, бензинових і газових генераторів, акумуляторів, сонячних електростанцій у складі автономної системи.