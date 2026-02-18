Фінансові новини
- |
- 18.02.26
- |
- 04:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін розширює програму енергопідтримки для житлових будинків — деталі.
08:14 17.02.2026 |
Кабмін розширив програми енергетичної підтримки для багатоквартирних і приватних будинків. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Програма підтримки для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів, за словами Свириденко, дасть змогу забезпечити безперебійну роботу ліфтів, насосів, тепла, води й освітлення під час відключень.
"Пільговий кредит від 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми "5-7-9%". Сума - до 3 млн грн, строк - до трьох років. Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% - сонячної електростанції або теплового насоса", - написала вона.
Прем'єрка додала, що йдеться про дизельні, бензинові й газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.
Також власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла.
"Пільговий кредит від 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми "5-7-9%".Сума - до 480 000 грн, строк - до 10 років. Компенсація держави - до 30% вартості обладнання", - заявила вона.
Підтримка надається на купівлю дизельних, бензинових і газових генераторів, акумуляторів, сонячних електростанцій у складі автономної системи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Українці більше витрачають за кордоном: карткові операції перевищили 350 млрд грн торік
|ЄБРР надав Нафтогазу €85 млн для закупівлі природного газу.
|Цифровізація митниці: Держмитслужба запускає нові онлайн-сервіси для бізнесу
|399 кредитів на 2 млрд грн: результати тижня за програмою «5-7-9%».
|Уряд переглянув «Нацкешбек»: запроваджено ставки 5% та 15% замість єдиних 10%.
|Кабмін розширює програму енергопідтримки для житлових будинків — деталі.
Бізнес
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.
|Токамак у Китаї утримав плазму понад 22 хвилини, побивши світовий рекорд, проте за участю штучного інтелекту.