18.02.26
04:02
RSS
мапа сайту
5,6 мільярда гривень для бізнесу: уряд розподілив кошти за програмою «Зроблено в Україні».
08:01 17.02.2026 |
Уряд розподілив понад 5,6 мільярда гривень на підтримку українських підприємців, які продовжують працювати в умовах повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Продовжуємо фінансування ключових державних програм політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" на 2026 рік", - написала вона у Телеграм.
"Уряд розподілив понад 5,6 млрд грн на підтримку українських підприємців, які продовжують працювати в умовах повномасштабного вторгнення, розвитку інвестицій та очищення українських земель від мін", - зазначила прем'єрка.
Так, рішенням Кабінету міністрів розподілили 1,8 млрд грн - на часткову компенсацію (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання для близько 5 тисяч фермерів та виробників харчової продукції.
Ще 1,2 млрд грн спрямовують на підтримку українських товарів та послуг через дві програми: 700 млн грн для реалізації програми "Національний кешбек" та 475 млн грн - на часткову компенсацію бізнесу та комунальним підприємствам вартості української промислової техніки та обладнання;
Один мільярд гривень виділили на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків та ще мільярд - на компенсацію витрат із розмінування земель сільськогосподарського призначення через програму "Гуманітарне розмінування".
Ще 653,1 млн грн - на підтримку реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями для компенсації витрат інвесторів на розбудову об'єктів інфраструктури.
За словами Свириденко, загалом у 2026 році на програми "Зроблено в Україні" передбачено фінансування у розмірі близько 37 млрд грн.
"В умовах повномасштабного вторгнення українська економіка демонструє стійкість, а підприємці продовжують працювати і виробляти українське. Підтримка бізнесу в цей час допомагає забезпечити оборону країни, підтримати людей і створити умови для економічного зростання навіть в умовах війни", - зазначила очільниця уряду.
