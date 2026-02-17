Авторизация

Українці у січні придбали понад 5 тис. нових авто — що обирали компанії та громадяни.

16:42 16.02.2026 |

Економіка

 Український автопарк у січні 2025 року поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з січнем 2025 року продажі нових легковиків збільшились в приватному сегменті авторинку на 20%, а у корпоративному на 19%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. TOYOTA RAV-4 - 268 од.;
  2. HYUNDAI Tucson - 159 од.;
  3. BYD Leopard 3 - 155 од.;
  4. TOYOTA Land Cruiser Prado - 146 од.;
  5. MAZDA CX5 - 126 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попит мали:

  1. RENAULT Duster - 319 од.;
  2. PEUGEOT Landtrek - 73 од.;
  3. TOYOTA Land Cruiser Prado - 72 од.;
  4. SKODA Octavia - 69 од.;
  5. TOYOTA RAV-4 - 66 од.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1705
  0,0685
 0,16
EUR
 1
 51,1614
  0,0338
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7786  0,00 0,01 43,3500  0,02 0,05
EUR 50,8661  0,00 0,01 51,5218  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2300  0,16 0,37 43,2600  0,16 0,37
EUR 51,2534  0,16 0,31 51,2760  0,16 0,32

