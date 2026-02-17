Фінансові новини
Кількість безготівкових карткових операцій в Україні продовжує зростати — Нацбанк.
14:45 16.02.2026 |
За минулий рік кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, зросла проти 2024 року на 10%, за сумою - на 9%, до 7,16 трлн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк України.
За підсумками аналізу статистичних даних за 2025 рік, загальна кількість операцій з картками українських банків становила 9,51 млрд, а їхня загальна сума - майже 7,16 трлн грн.
"Це більше на 10% за кількістю та 9% за сумою порівняно з 2024 роком", - ідеться у повідомленні.
У Нацбанку уточнили, що в межах України торік здійснено 91,6% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій з картками, за кордоном 8,4% та 9,9% відповідно (у 2024 році - 8,2% та 9,9%).
Більшість операцій з платіжними картками в Україні, як і раніше, були безготівковими. Їхня частка торік зросла за сумою до 65,4%, а за кількістю - до 95,5% (у 2024 році - 64,5% та 94,6% відповідно).
Найпопулярніша операція з платіжними картками - безготівкова оплата в торговельній мережі
Так, на розрахунки з використанням платіжних терміналів в торговельній та сервісній мережі припадало 74,3% від кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових операцій з платіжними картками (понад 6,7 млрд операцій на 2,38 трлн грн).
Перекази з картки на картку за сумою становили 26,3% (або 1,23 трлн грн). Їхня кількість перебувала на рівні 7,3% від усіх безготівкових операцій з платіжними картками.
Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,9% від кількості та 16,4% від суми всіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн.
Середня сума однієї операції в Україні у 2025 році становила: у торговельній мережі - 354 грн (у 2024 році - 330 грн), із переказу з картки на картку - 1 864 грн (у 2024 році - 1 958 грн), з оплати товарів та послуг в інтернеті - 608 грн (у 2024 році - 561 грн).
