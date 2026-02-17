Авторизация

Туристичний збір у січні зріс на 14% — дані Податкової.

13:59 16.02.2026 |

Економіка

Подорожуючі у січні 2026 року сплатили 28,4 млн грн туристичного збору в місцеві бюджети, що перевищує показник аналогічного періоду в минулому році на 14,3%, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

Згідно з публікацією на сайті відомства в понеділок, найбільші суми туристичного збору надійшли у Львівській області - 5,9 млн грн, за нею з однаковими показниками йдуть місто Київ та Івано-Франківщина - по 5,6 млн грн. Третю позицію посіла Закарпатська область - 3 млн грн.

В ДПС нагадали, що туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (готелях, хостелах, садибах).

Податкові агенти - це суб'єкти господарювання, які надають послуги тимчасового розміщення (готелі, хостели, будинки відпочинку тощо), вони перераховують зібрані кошти до місцевого бюджету. Перелік таких агентів оприлюднюється на сайтах місцевих рад.

Ставки збору встановлюються місцевими радами за кожну добу проживання до 0,5% мінімальної зарплати для громадян України; до 5% - для іноземців.

Не сплачують туристичний збір особи/діти з інвалідністю, супроводжуючі осіб/дітей з інвалідністю I групи, а також ветерани війни.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1705
  0,0685
 0,16
EUR
 1
 51,1614
  0,0338
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7786  0,00 0,01 43,3500  0,02 0,05
EUR 50,8661  0,00 0,01 51,5218  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2300  0,16 0,37 43,2600  0,16 0,37
EUR 51,2534  0,16 0,31 51,2760  0,16 0,32

