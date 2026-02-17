Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія та Канада надали Україні грант на $690 млн у рамках ERA.

Україна залучила грант від Японії та Канади у розмірі 690 млн доларів США в межах механізму ERA країн G7.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Укрінформ.  

"Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 млн доларів США. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.

Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:

  • 544 млн доларів США - внесок Уряду Японії;
  • 146 млн доларів США - внесок Канади;
  • 0,8 млн доларів США - кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

    • «Це - перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США», - повідомили у Мінфіні.

    Реалізацію механізму ERA було розпочато наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (майже 3,6 млрд доларів США), з яких два попередні транші обсягом 2,5 млрд та 2,3 млрд канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року.

    Внесок Японії в механізм фінансової підтримки України країнами G7 передбачається у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США).

    "Вдячний Світовому банку, а також Урядам Японії та Канади за надану грантову підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми забезпечуємо макрофінансову стабільність держави та фінансування ключових видатків. З 2022 року Японія надала Україні 9,5 млрд доларів США бюджетної допомоги, а Канада - майже 9 млрд доларів США", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
     

    ТЕГИ

    Бізнес