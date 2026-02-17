Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін розробив законопроєкт про санкції для нелегальних таксі.

11:58 16.02.2026 |

Економіка, Право

Міністерство розвитку громад та територій пропонує встановити адміністративну відповідальність для водіїв за порушення вимог у сфері перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

Відповідний проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення" за підписом віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби оприлюднено на сайті міністерства.

Зокрема, КУАП пропонується доповнити новою статтею №133-3, якою встановлюється адміністративна відповідальність за:

  • виконання оплатного перевезення пасажирів без набуття права на надання відповідних послуг або поза межами трудових відносин з автомобільним перевізником;
  • порушення автомобільними самозайнятими перевізниками спеціальних вимог законодавства щодо здійснення діяльності;
  • виконання перевезень легковими автомобілями на замовлення, отриманих не через цифрову платформу;
  • використання платформ, інформація про які відсутня у державних інформаційних системах у сфері безпеки на наземному транспорті;
  • здійснення перевезень без дотримання вимог щодо технічного стану транспортних засобів та обов'язкового обладнання таксі;
  • порушення Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі із встановленням підвищеної відповідальності за повторне порушення протягом року.


    • У якості покарання більшість з цих пунктів передбачають штраф у розмірі 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (9500-17000 гривень).


    Водночас у пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що він набуде чинності разом із базовим законом у сфері впорядкування перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.

    Як повідомлялося, наразі на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт №14025, який передбачає оподаткування доходів громадян від продажу товарів та послуг через інтернет.  
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

