Які ознаки свідчать про «дроблення бізнесу»: роз’яснення Податкової.

"Дроблення бізнесу" ‒ поширена схема ухилення від сплати податків. Головне управління Державна податкова служба України в Одеській області визначило основні ознаки такого підходу.

Що таке "дроблення бізнесу"?

Під "дробленням бізнесу" розуміється штучне розбиття великої чи середньої прибуткової компанії на кілька дрібніших суб'єктів господарювання (найчастіше - ФОП), які зареєстровані на спрощеній системі оподаткування.

Такий поділ дозволяє формально залишатися в межах встановлених лімітів доходу та уникати сплати податків у повному обсязі. Використовується виключно з метою мінімізації податкових зобов'язань.





Ключові ознаки:

однакова IP-адреса для банківських терміналів, РРО та/або ПРРО

спільна адреса реєстрації

одне торговельне приміщення (торгова точка)

одна торгівельна марка / бренд

єдиний склад

спільні бухгалтери, працівники та інші ресурси.



Які ризики та наслідки:

Штучне поділення діяльності суперечить принципам спрощеної системи оподаткування. Ризик зростає щороку, оскільки держава активніше контролює пов'язаних осіб та відстежує фінансові потоки.

Дроблення ускладнює управління бізнесом. Замість однієї структури доводиться вести кілька ФОПів: окрему звітність, банківські рахунки, договори та кадрові документи. Це збільшує витрати часу та ресурсів.

Масове створення ФОПів може погіршити репутацію компанії. Контрагенти часто негативно сприймають такі схеми, що виглядають як ухилення від податків, і віддають перевагу прозорій та передбачуваній взаємодії з партнерами.