НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Які ознаки свідчать про «дроблення бізнесу»: роз’яснення Податкової.

10:00 16.02.2026 |

Економіка

"Дроблення бізнесу" ‒ поширена схема ухилення від сплати податків. Головне управління Державна податкова служба України в Одеській області визначило основні ознаки такого підходу.


Що таке "дроблення бізнесу"?

Під "дробленням бізнесу" розуміється штучне розбиття великої чи середньої прибуткової компанії на кілька дрібніших суб'єктів господарювання (найчастіше - ФОП), які зареєстровані на спрощеній системі оподаткування.

Такий поділ дозволяє формально залишатися в межах встановлених лімітів доходу та уникати сплати податків у повному обсязі. Використовується виключно з метою мінімізації податкових зобов'язань.


Ключові ознаки:

  • однакова IP-адреса для банківських терміналів, РРО та/або ПРРО
  • спільна адреса реєстрації
  • одне торговельне приміщення (торгова точка)
  • одна торгівельна марка / бренд
  • єдиний склад
  • спільні бухгалтери, працівники та інші ресурси.


    • Які ризики та наслідки:

  • Штучне поділення діяльності суперечить принципам спрощеної системи оподаткування. Ризик зростає щороку, оскільки держава активніше контролює пов'язаних осіб та відстежує фінансові потоки.
  • Дроблення ускладнює управління бізнесом. Замість однієї структури доводиться вести кілька ФОПів: окрему звітність, банківські рахунки, договори та кадрові документи. Це збільшує витрати часу та ресурсів.
  • Масове створення ФОПів може погіршити репутацію компанії. Контрагенти часто негативно сприймають такі схеми, що виглядають як ухилення від податків, і віддають перевагу прозорій та передбачуваній взаємодії з партнерами. 
    •
    За матеріалами: Цензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,1705
    		  0,0685
    		 0,16
    EUR
    		 1
    		 51,1614
    		  0,0338
    		 0,07

    Курс обміну валют на вчора, 09:37
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,7786  0,00 0,01 43,3500  0,02 0,05
    EUR 50,8661  0,00 0,01 51,5218  0,02 0,04

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2300  0,16 0,37 43,2600  0,16 0,37
    EUR 51,2534  0,16 0,31 51,2760  0,16 0,32

