Європейська Stark відкриває в Україні центр досліджень і розробок дронів
08:25 16.02.2026 |
Європейська компанія Stark, яка виробляє безпілотники, відкриває в Україні R&D-центр (Research & Development, центр досліджень і розробок). Про це "Оборонці" повідомили в пресслужбі компанії.
Новий центр площею 2 тис. м² розрахований на понад 200 фахівців. Новий підрозділ займатиметься розробкою, інтеграцією рішень, навчанням операторів і технічною підтримкою. Стверджується, що діяльність майданчика має скоротити шлях від проєктування до серійного виробництва безпілотників.
Stark спеціалізується на розробці безпілотного озброєння, зокрема дронів-камікадзе Virtus, які доопрацьовують на основі зворотного зв'язку від військових операторів у Європі та в Україні.
У Stark вважають, що відкриття центру в Україні дозволить щодня доопрацьовувати технології з урахуванням реальних даних з поля бою.
"Війна Росії проти України кардинально змінила безпековий ландшафт Європи. Росія реорганізувала свою оборонну промисловість для ведення війни, і цей конфлікт показав, що стримування зараз залежить не лише від військових можливостей, а й від здатності забезпечувати стабільне виробництво", - зазначив COO українського підрозділу Stark Максим Черкіс.
У компанії заявляють, що розглядають Україну як партнера у формуванні нової архітектури європейської безпеки. У перспективі Stark планує розширити присутність аж до повноцінного виробництва БПЛА в Україні. Паралельно Stark відкриває новий офіс у Греції, розширюючи присутність компанії в Європі.
Stark фокусується на безпілотних системах нового покоління з елементами ШІ та підвищеною стійкістю до РЕБ. Компанія працює з 2024-го в Німеччині, Швеції, Україні та Великій Британії зі штаб-квартирою в Берліні.
