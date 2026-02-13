В Україні запроваджено оцінку ефективності інвестиційних проєктів — рішення уряду.

Кабінет міністрів затвердив нові правила, за якими оцінюватимуть результативність публічних інвестиційних проєктів після їх завершення.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що у 2025 році завершилася реалізація низки інвестиційних проєктів, які були профінансовані за рахунок публічних інвестицій держави, однак не було єдиного механізму визначення ефективності витрачених коштів та досягнення поставленої проєктом мети.

Це зумовило потребу в запровадженні єдиного стандарту оцінки результатів реалізації проєктів.





Новий порядок передбачає:

Хто відповідає (чітко визначено, хто має готувати звіти та проводити фінальну оцінку);

Терміни (встановлено конкретні дедлайни для перевірки після завершення робіт);

Параметри оцінки (аналізуватимуть не лише витрати, а й економічну вигоду, соціальний ефект та вплив на довкілля);

Висновки (результати оформлюватимуться у вигляді офіційного висновку за єдиною формою).

"Для держави це означає повну прозорість і можливість слідкувати за тим, наскільки ефективно працюють публічні інвестиції. Також буде можливим вчасно враховувати помилки або успіхи поточних проєктів при плануванні бюджету на майбутнє. У результаті управління публічними коштами стане більш професійним та прогнозованим", - наголосили у Мінекономіки.