Фінансові новини
- |
- 13.02.26
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні запроваджено оцінку ефективності інвестиційних проєктів — рішення уряду.
08:16 13.02.2026 |
Кабінет міністрів затвердив нові правила, за якими оцінюватимуть результативність публічних інвестиційних проєктів після їх завершення.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
Зазначається, що у 2025 році завершилася реалізація низки інвестиційних проєктів, які були профінансовані за рахунок публічних інвестицій держави, однак не було єдиного механізму визначення ефективності витрачених коштів та досягнення поставленої проєктом мети.
Це зумовило потребу в запровадженні єдиного стандарту оцінки результатів реалізації проєктів.
Новий порядок передбачає:
"Для держави це означає повну прозорість і можливість слідкувати за тим, наскільки ефективно працюють публічні інвестиції. Також буде можливим вчасно враховувати помилки або успіхи поточних проєктів при плануванні бюджету на майбутнє. У результаті управління публічними коштами стане більш професійним та прогнозованим", - наголосили у Мінекономіки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Франції та Норвегії авіабомби і системи ситуаційної обізнаності на $457 млн.
|Лондон долучиться до програм закупівлі зброї США для України, спрямувавши $205 млн.
|Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
|Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Комплексная чистка и обработка территории с Kärcher: что выбрать для ухода за садом и двором
У РУБРИЦІ
|Міненерго представило статистику підключення розподіленої газової генерації по регіонах.
|В Україні запроваджено оцінку ефективності інвестиційних проєктів — рішення уряду.
|Українська кукурудза в лютому може подорожчати до $220 за тонну — аналітики
|Українські підприємства отримали перші дозволи на експорт зброї – Умєров
|Кабмін спростив відновлення використання сільгоспземель після мінного забруднення — Свириденко.
|Надходження від «рибних» аукціонів за рік сягнули 52 млн гривень.
|Агроекспорт скоротився на 20% через атаки на порти й перевантаження логістики — Висоцький.
Бізнес
|Біометрія нового рівня: Samsung розробляє Polar ID для Galaxy S27 Ultra.
|«Квантова стіна» Китаю: запущено мережу з безпрецедентним рівнем захисту.
|Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.
|ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
|Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.
|Intel і SoftBank готують нову технологію ZAM для повернення на ринок пам’яті.
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.