У 2025 році активність на ринку нерухомості України скоротилася на 9,8%.
09:20 05.02.2026 |
Українські нотаріуси впродовж 2025 року оформили 366,7 тис. договорів із нерухомістю, що на 9,8% менше, ніж попереднього року, повідомили у Міністерстві юстиції України (Мін'юст).
За даними Мін'юсту, у 2025 році порівняно з 2024-м нотаріуси оформили на 15% більше угод з купівлі-продажу квартир та будинків (205,2 тис. угод), на 44,8% - садиб (320), на 18% - іншого нерухомого майна (42,8 тис.).
Водночас минулого року нотаріусами оформлено 2,2 тис. договорів обміну нерухомості, що на 12,5% менше, ніж 2024 року; 108,6 тис. договорів дарування, що на 39,5% менше за 2024 рік; 2 тис. договорів довічного утримання (-1,5%); 261 договір пожертвування (-6,8%); 5 тис. інших договорів відчуження (-31,9%). При цьому минулого року нотаріуси оформили чотири договори ренти, як і 2024 року.
Крім того, у 2025 році нотаріуси оформили 396 договорів на управління нерухомим майном, що на 8,7% менше, ніж у 2024-му.
Міністерство уточнило, що 2025 року нотаріусами засвідчено 394,1 тис. договорів відчуження земельних ділянок, що на 0,22% більше, ніж 2024 року.
