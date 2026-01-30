Авторизация

Рахункова палата взялася за аудит грошового забезпечення військовослужбовців.

16:27 30.01.2026 |

Економіка

Рахункова палата розпочала аудит відповідності грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Мета аудиту ‒ забезпечити законність використання бюджетних коштів у цій сфері, підвищити прозорість та підзвітність фінансування виплат військовослужбовцям і запобігти порушенням їхніх соціальних прав, повідомляє пресслужба Рахункової палати.


Що перевірять?

У межах контрольного заходу аудитори перевірять:

  • дотримання законодавства та нормативно-правових актів під час планування, призначення, нарахування та виплати грошового забезпечення;
  • відповідність фактичної практики виплат встановленим умовам і підставам, зокрема щодо одноразової грошової допомоги;
  • ефективність системи внутрішнього контролю Міністерства оборони України у забезпеченні законності, своєчасності та повноти виконання соціальних зобов'язань перед військовослужбовцями.

    • Хто братиме участь в аудиті?

    До проведення аудиту залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції, а також територіальні управління Рахункової палати.

    Як повідомлялося, для військовослужбовців ЗСУ наразі передбачене відтермінування щодо подання декларацій про доходи. Водночас закон зобов'язує певні категорії військових та державних службовців у сфері оборони подавати декларацію навіть під час воєнного стану.

    До них належать міністри та їхні заступники, військовослужбовці апарату Міністерства оборони, включно з відрядженими, члени військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, військовослужбовці ТЦК та СП, окрім рядового складу підрозділів охорони, а також особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт і послуг оборонного призначення або контролюють їхню якість. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

