Рахункова палата взялася за аудит грошового забезпечення військовослужбовців.

Рахункова палата розпочала аудит відповідності грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Мета аудиту ‒ забезпечити законність використання бюджетних коштів у цій сфері, підвищити прозорість та підзвітність фінансування виплат військовослужбовцям і запобігти порушенням їхніх соціальних прав, повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Що перевірять?

У межах контрольного заходу аудитори перевірять:

дотримання законодавства та нормативно-правових актів під час планування, призначення, нарахування та виплати грошового забезпечення;

відповідність фактичної практики виплат встановленим умовам і підставам, зокрема щодо одноразової грошової допомоги;

ефективність системи внутрішнього контролю Міністерства оборони України у забезпеченні законності, своєчасності та повноти виконання соціальних зобов'язань перед військовослужбовцями.

Хто братиме участь в аудиті?

До проведення аудиту залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції, а також територіальні управління Рахункової палати.

Як повідомлялося, для військовослужбовців ЗСУ наразі передбачене відтермінування щодо подання декларацій про доходи. Водночас закон зобов'язує певні категорії військових та державних службовців у сфері оборони подавати декларацію навіть під час воєнного стану.

До них належать міністри та їхні заступники, військовослужбовці апарату Міністерства оборони, включно з відрядженими, члени військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, військовослужбовці ТЦК та СП, окрім рядового складу підрозділів охорони, а також особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт і послуг оборонного призначення або контролюють їхню якість.