Рахункова палата взялася за аудит грошового забезпечення військовослужбовців.

Рахункова палата розпочала аудит відповідності грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.
Мета
аудиту ‒ забезпечити законність використання бюджетних коштів у цій
сфері, підвищити прозорість та підзвітність фінансування виплат
військовослужбовцям і запобігти порушенням їхніх соціальних прав, повідомляє пресслужба Рахункової палати.
Що перевірять?
У межах контрольного заходу аудитори перевірять:
дотримання
законодавства та нормативно-правових актів під час планування,
призначення, нарахування та виплати грошового забезпечення;відповідність фактичної практики виплат встановленим умовам і підставам, зокрема щодо одноразової грошової допомоги;ефективність
системи внутрішнього контролю Міністерства оборони України у
забезпеченні законності, своєчасності та повноти виконання соціальних
зобов'язань перед військовослужбовцями.
Хто братиме участь в аудиті?
До
проведення аудиту залучені державні аудитори Департаменту контролю
(аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної
діяльності та юстиції, а також територіальні управління Рахункової
палати.
Як повідомлялося, для військовослужбовців ЗСУ наразі передбачене відтермінування щодо подання декларацій про доходи.
Водночас закон зобов'язує певні категорії військових та державних
службовців у сфері оборони подавати декларацію навіть під час воєнного
стану.
До
них належать міністри та їхні заступники, військовослужбовці апарату
Міністерства оборони, включно з відрядженими, члени військово-лікарських
і лікарсько-льотних комісій, військовослужбовці ТЦК та СП, окрім
рядового складу підрозділів охорони, а також особи, які беруть участь у
закупівлях товарів, робіт і послуг оборонного призначення або
контролюють їхню якість.