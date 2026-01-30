Через «єДозвіл» діятимуть оновлені правила отримання дозволів і ліцензій — рішення уряду.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює адміністративні процедури в системі "єДозвіл". Зокрема, у сфері ветеринарної практики запроваджується ліцензування з повною цифровізацією процесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

"Постанова оновлює підходи до надання окремих адміністративних послуг, які на першому етапі реалізуються через "єДозвіл", зокрема у сферах: ветеринарної практики; туроператорської діяльності; освітньої діяльності (дошкільний рівень); обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; надання висновків щодо граничних строків розрахунків", - ідеться у повідомленні.

Серед ключових змін - цифровізація адміністративних процедур. Оцифровано процеси залишення заяви без руху, без розгляду та закриття провадження. Замість автоматичної відмови заявник отримує можливість усунути недоліки у поданих документах.

Процедури приведено у відповідність до закону України «Про адміністративну процедуру», уніфіковано термінологію та підходи до відмов, оскарження рішень, припинення дії ліцензій і закриття проваджень.

Зазначається, що діяльність у сфері ветеринарної практики переходить від декларування до ліцензування з повною цифровізацією процесу. У систему інтегровано модуль автоматичної перевірки документів.

Передбачено автоматичну верифікацію інформації через електронні реєстри та системи, інтегровані з "єДозволом".

Для суб'єктів у сфері ветеринарної практики встановлено перехідний період: раніше подані декларації залишаються чинними протягом трьох місяців, упродовж яких необхідно отримати відповідну ліцензію.

У Мінекономіки наголосили, що ухвалена постанова посилює роль "єДозволу" як базової цифрової інфраструктури дозвільних і ліцензійних процедур та формує прозорі, передбачувані й зручні правила взаємодії бізнесу з державою.