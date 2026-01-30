Фінансові новини
30.01.26
14:03
RSS
мапа сайту
Через «єДозвіл» діятимуть оновлені правила отримання дозволів і ліцензій — рішення уряду.
09:19 30.01.2026 |
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює адміністративні процедури в системі "єДозвіл". Зокрема, у сфері ветеринарної практики запроваджується ліцензування з повною цифровізацією процесу.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
"Постанова оновлює підходи до надання окремих адміністративних послуг, які на першому етапі реалізуються через "єДозвіл", зокрема у сферах: ветеринарної практики; туроператорської діяльності; освітньої діяльності (дошкільний рівень); обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; надання висновків щодо граничних строків розрахунків", - ідеться у повідомленні.
Серед ключових змін - цифровізація адміністративних процедур. Оцифровано процеси залишення заяви без руху, без розгляду та закриття провадження. Замість автоматичної відмови заявник отримує можливість усунути недоліки у поданих документах.
Процедури приведено у відповідність до закону України «Про адміністративну процедуру», уніфіковано термінологію та підходи до відмов, оскарження рішень, припинення дії ліцензій і закриття проваджень.
Зазначається, що діяльність у сфері ветеринарної практики переходить від декларування до ліцензування з повною цифровізацією процесу. У систему інтегровано модуль автоматичної перевірки документів.
Передбачено автоматичну верифікацію інформації через електронні реєстри та системи, інтегровані з "єДозволом".
Для суб'єктів у сфері ветеринарної практики встановлено перехідний період: раніше подані декларації залишаються чинними протягом трьох місяців, упродовж яких необхідно отримати відповідну ліцензію.
У Мінекономіки наголосили, що ухвалена постанова посилює роль "єДозволу" як базової цифрової інфраструктури дозвільних і ліцензійних процедур та формує прозорі, передбачувані й зручні правила взаємодії бізнесу з державою.
