Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через «єДозвіл» діятимуть оновлені правила отримання дозволів і ліцензій — рішення уряду.

09:19 30.01.2026 |

Економіка

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює адміністративні процедури в системі "єДозвіл". Зокрема, у сфері ветеринарної практики запроваджується ліцензування з повною цифровізацією процесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

"Постанова оновлює підходи до надання окремих адміністративних послуг, які на першому етапі реалізуються через "єДозвіл", зокрема у сферах: ветеринарної практики; туроператорської діяльності; освітньої діяльності (дошкільний рівень); обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; надання висновків щодо граничних строків розрахунків", - ідеться у повідомленні.

Серед ключових змін - цифровізація адміністративних процедур. Оцифровано процеси залишення заяви без руху, без розгляду та закриття провадження. Замість автоматичної відмови заявник отримує можливість усунути недоліки у поданих документах.

Процедури приведено у відповідність до закону України «Про адміністративну процедуру», уніфіковано термінологію та підходи до відмов, оскарження рішень, припинення дії ліцензій і закриття проваджень.

Зазначається, що діяльність у сфері ветеринарної практики переходить від декларування до ліцензування з повною цифровізацією процесу. У систему інтегровано модуль автоматичної перевірки документів.

Передбачено автоматичну верифікацію інформації через електронні реєстри та системи, інтегровані з "єДозволом".

Для суб'єктів у сфері ветеринарної практики встановлено перехідний період: раніше подані декларації залишаються чинними протягом трьох місяців, упродовж яких необхідно отримати відповідну ліцензію.

У Мінекономіки наголосили, що ухвалена постанова посилює роль "єДозволу" як базової цифрової інфраструктури дозвільних і ліцензійних процедур та формує прозорі, передбачувані й зручні правила взаємодії бізнесу з державою.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8483
  0,0794
 0,19
EUR
 1
 51,2423
  0,0137
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7600  0,01 0,02 42,7900  0,01 0,02
EUR 51,0420  0,14 0,28 51,0570  0,15 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес