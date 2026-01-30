Критерії для мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні змінять — деталі.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який має узгодити критерії класифікації підприємств із стандартами Європейського Союзу.

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів підприємництва", модернізує підходи до визначення мікро-, малих та середніх підприємств (МСП).

Окрім того, законопроєкт усуває бар'єри, які через застарілі критерії обмежували доступ українського бізнесу до європейських програм підтримки.

"Раніше компанії втрачали можливості залучати гранти, пільгові кредити та інвестиції, а також змушені були окремо підтверджувати свій статус для європейських партнерів. Водночас великі гравці штучно дробили бізнес, щоб користуватися пільгами для МСП. Новий закон запроваджує три європейські критерії класифікації - кількість працівників, річний дохід та балансову вартість активів", - сказано в повідомленні.

Нова класифікація підприємств

Як наголосили в Мінекономіки, такі пороги повністю відповідають стандартам ЄС:

мікропідприємство - до 9 працівників включно, до 2 млн євро доходу або активів;

мале підприємство - до 49 працівників, до 10 млн євро доходу або активів;

середнє підприємство - до 249 працівників, до 50 млн євро доходу або до 43 млн євро активів.

При цьому показники пов'язаних компаній сумуватимуться, що унеможливлює штучне дроблення бізнесу.

Підприємства з державною часткою понад 25% втратять статус МСП після завершення воєнного стану з перехідним періодом.

Результат для українського бізнесу

Такі правила для українського бізнесу означають:

автоматичне визнання статусу МСП у Євровоюзі,

повний доступ до європейських програм підтримки (гранти, кредити, гарантії, інноваційні та експортні проєкти),

зростання попиту на державні програми підтримки в Україні на додаткові 5-20 млрд грн на рік,

більше інвестицій,

легший вихід на європейські ринки.

Реформа також забезпечує рівні умови конкуренції - ресурси, призначені для МСП, більше не використовуватимуться великими компаніями.