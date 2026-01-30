Авторизация

Україна може отримати перший транш з позики ЄС на 90 млрд на початку квітня

У ЄС розраховують перерахувати Україні перший транш підтримки з кредиту на 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

Домбровскіс повідомив про розмову з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим щодо роботи над позикою для України.

"Ми рухаємося до затвердження пакета на 90 млрд на 2026-2027 роки і ставимо за мету надати першу виплату на початку квітня", - зазначив Домбровскіс.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8483
  0,0794
 0,19
EUR
 1
 51,2423
  0,0137
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7600  0,01 0,02 42,7900  0,01 0,02
EUR 51,0420  0,14 0,28 51,0570  0,15 0,30

