Кабмін затвердив перелік проєктів актів, які не потребують правової експертизи Мін’юстом

Кабінет міністрів України затвердив перелік урядових проєктів актів, які не потребують проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

Згідно з постановою №78 від 28 січня, не потребує проведення правової експертизи Мін'юстом проект акта Кабміну: з кадрових питань; щодо зміни особи, уповноваженої на підписання міжнародного договору України; щодо зміни персонального складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, а також делегацій для участі у переговорах щодо укладення торговельних угод та діяльності міжнародних організацій; про затвердження фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки; з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору та призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств, затвердження чи погодження умов контрактів з ними; з питань, пов'язаних із здійсненням урядом повноважень суб'єкта управління або загальних зборів суб'єкта господарювання державного сектору економіки щодо утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та виконавчого органу, обрання та припинення повноважень членів наглядової ради і голови та членів виконавчого органу, а також з питань, необхідних для здійснення заходів з перетворення державного унітарного підприємства в акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі; з питань, пов'язаних із здійсненням урядом функцій вищого органу управління державного банку відповідно до статті 7 закону "Про банки і банківську діяльність".