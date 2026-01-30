Авторизация

В Україні створили комісію з питань скринінгу прямих іноземних інвестицій: що це дає?

15:46 29.01.2026 |

Економіка

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення Міжвідомчої комісії з питань скринінгу прямих іноземних інвестицій. Рішення спрямоване на впровадження механізму оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Запуск механізму скринінгу прямих іноземних інвестицій дозволить державі вчасно оцінювати потенційні ризики для національної безпеки та приймати зважені рішення щодо залучення капіталу в стратегічні галузі економіки. Це важливий крок для захисту державних інтересів і формування безпечного інвестиційного середовища", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. 

Він пояснив, що Міжвідомча комісія надаватиме уряду пропозиції та рекомендації, забезпечуватиме прозорість оцінки та аналізу іноземних інвестицій, а також запобігатиме можливості прийняття одноосібних рішень і лобіювання окремих галузевих інтересів. Така практика відповідає політиці країн ЄС.

Співголовами комісії визначено міністра економіки, довкілля та сільського господарства та першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

"Прийняття постанови забезпечити оперативну координацію органів державної влади щодо оцінки впливу прямих іноземних інвестицій на національну безпеку України", ‒ пояснили у відомстві.

Як повідомлялося, завдяки залученню інвестицій за підтримки Ukraine Investment Framework (UIF) на кінець 2025 року в Україні було розподілено €6,9 млрд, з яких 58% передбачено для проєктів публічного сектору та 42% ‒ для приватних. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

