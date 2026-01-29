Фінансові новини
- |
- 29.01.26
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін спростив встановлення сонячних панелей на будівлях
13:31 29.01.2026 |
Кабінет міністрів у середу, 28 січня, вирішив суттєво спростити процедуру встановлення сонячних панелей на дахах і фасадах будівель, повідомила пресслужба уряду.
"Встановлення сонячних електростанцій на дахах і фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедурах від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає", - пояснила прем'єрка Юлія Свириденко.
Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт, що вимагало отримання спеціальних дозвільних документів. Нова постанова №77 прибирає ці роботи з переліку тих, що потребують складних погоджувальних процедур.
Тепер для монтажу сонячних панелей необхідний лише звіт про технічне обстеження будівлі, який складає кваліфікований спеціаліст з відповідним сертифікатом. Документ має містити висновок про технічний стан будівлі, можливий вплив обладнання на міцність конструкцій і рекомендації щодо безпечної експлуатації.
Для власників індивідуальних житлових будинків, садових, дачних будинків і господарських споруд проведення технічного обстеження залишається добровільним - на розсуд власника.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
|Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.
|У Давосі Зеленський і Трамп узгодили пакет ракет PAC-3 для систем Patriot.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как найти работу в Полтаве через robota.ua?
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Енергоатом зміг розірвати договори із 9 трейдерами після торгів 14 січня
|Кабмін спростив встановлення сонячних панелей на будівлях
|Нафта активно дорожчає на геополітичних ризиках, Brent біля $69,3 за барель
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Товарообіг мережі "АТБ" в 2025р. виріс на 18%
|Названо середню зарплату, яка враховується для обчислення пенсій у 2025 році — Пенсійний фонд.
Бізнес
|Чому ASUS зупинила запуск нових смартфонів — пояснення компанії
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі