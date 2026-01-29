Кабмін спростив встановлення сонячних панелей на будівлях

Кабінет міністрів у середу, 28 січня, вирішив суттєво спростити процедуру встановлення сонячних панелей на дахах і фасадах будівель, повідомила пресслужба уряду.

"Встановлення сонячних електростанцій на дахах і фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедурах від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає", - пояснила прем'єрка Юлія Свириденко.

Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт, що вимагало отримання спеціальних дозвільних документів. Нова постанова №77 прибирає ці роботи з переліку тих, що потребують складних погоджувальних процедур.

Тепер для монтажу сонячних панелей необхідний лише звіт про технічне обстеження будівлі, який складає кваліфікований спеціаліст з відповідним сертифікатом. Документ має містити висновок про технічний стан будівлі, можливий вплив обладнання на міцність конструкцій і рекомендації щодо безпечної експлуатації.

Для власників індивідуальних житлових будинків, садових, дачних будинків і господарських споруд проведення технічного обстеження залишається добровільним - на розсуд власника.