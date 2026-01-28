Названо середню зарплату, яка враховується для обчислення пенсій у 2025 році — Пенсійний фонд.

В Україні у 2025 році середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 653 грн.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

"26 січня 2026 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - розповіли в ПФУ.

Торік у грудні цей показник становив 24 293 грн, а за весь 2025 рік - 20 653 грн.



