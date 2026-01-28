Фінансові новини
- |
- 28.01.26
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Названо середню зарплату, яка враховується для обчислення пенсій у 2025 році — Пенсійний фонд.
11:27 28.01.2026 |
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.
"26 січня 2026 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - розповіли в ПФУ.
Торік у грудні цей показник становив 24 293 грн, а за весь 2025 рік - 20 653 грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.
|У Давосі Зеленський і Трамп узгодили пакет ракет PAC-3 для систем Patriot.
|Зеленський висловився щодо ідеї Трампа про зону вільної торгівлі для України.
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Названо середню зарплату, яка враховується для обчислення пенсій у 2025 році — Пенсійний фонд.
|Ціни на нафту зростають, Brent біля $67,9 за барель
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується близько $65,9 за барель
|Лише 2% українських підприємців мають дохід понад ₴1 млрд — дані Опендатаботу.
|На тлі перебоїв у видобутку в США нафтові котирування залишилися стабільними.
Бізнес
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою