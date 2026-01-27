Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лише 2% українських підприємців мають дохід понад ₴1 млрд — дані Опендатаботу.

12:03 26.01.2026 |

Економіка

В Україні зареєстровано понад 67,6 тис. власників бізнесу з річним доходом від 10 млн грн. Більше 1 млрд грн заробляють 2% підприємців.

Про це повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.

«67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу - серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тисяч», - йдеться в повідомленні.

80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн - це 1 355 бізнесменів. Лідером є Рінат Ахметов, чиї компанії разом за підсумком 2024 року отримали близько 565,7 млрд грн доходу. На другому місці власник мережі ОККО Віталій Антонов, якому бізнеси загалом принесли 151,7 млрд грн доходу. Третю сходинку зі 110,6 млрд грн посідає власник мережі МХП Юрій Косюк.

Загалом чоловіки складають 73% у переліку лідерів українського бізнесу. Єдина жінка, яка увійшла у першу десятку, - власниця компаній WOG, «КОМО» та «Галичина» Світлана Івахів. Вона посідає 9-те місце з доходом 48,75 млрд грн.

За підрахунком аналітиків, найбільше бізнесменів зосереджено у столиці - 22% загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.

А ось найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

70% бізнесменів, що потрапили у топ 100, мають українську реєстрацію. До п'ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1253
  0,0138
 0,03
EUR
 1
 51,0647
  0,4108
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8419  0,03 0,07 43,4505  0,00 0,00
EUR 50,5976  0,32 0,63 50,9033  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9600  0,15 0,35 43,0100  0,13 0,30
EUR 51,0320  0,40 0,80 51,0872  0,44 0,86

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес