Лише 2% українських підприємців мають дохід понад ₴1 млрд — дані Опендатаботу.

В Україні зареєстровано понад 67,6 тис. власників бізнесу з річним доходом від 10 млн грн. Більше 1 млрд грн заробляють 2% підприємців.

Про це повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.

«67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу - серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тисяч», - йдеться в повідомленні.

80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн - це 1 355 бізнесменів. Лідером є Рінат Ахметов, чиї компанії разом за підсумком 2024 року отримали близько 565,7 млрд грн доходу. На другому місці власник мережі ОККО Віталій Антонов, якому бізнеси загалом принесли 151,7 млрд грн доходу. Третю сходинку зі 110,6 млрд грн посідає власник мережі МХП Юрій Косюк.

Загалом чоловіки складають 73% у переліку лідерів українського бізнесу. Єдина жінка, яка увійшла у першу десятку, - власниця компаній WOG, «КОМО» та «Галичина» Світлана Івахів. Вона посідає 9-те місце з доходом 48,75 млрд грн.

За підрахунком аналітиків, найбільше бізнесменів зосереджено у столиці - 22% загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.

А ось найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

70% бізнесменів, що потрапили у топ 100, мають українську реєстрацію. До п'ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.