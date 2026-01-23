Фінансові новини
Уряд схвалив залучення гранту МБРР на $690,8 млн для бюджетної підтримки.
14:39 23.01.2026 |
Кабінет міністрів схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку у сумі 690,79 млн доларів США.
Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
"Схвалити залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що спільно діють як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України та як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні") у загальній сумі 690 793 350 доларів США", - йдеться в повідомленні.
Згідно з документом, частина коштів у сумі $793,35 тис. залучається відповідно до грантової угоди між Україною та МБРР та Міжнародною асоціацією розвитку і зараховується до загального фонду державного бюджету.
Частина коштів у сумі $690 млн залучається відповідно до зазначеної угоди у результаті здійснення правочинів з умовними зобов'язаннями та зараховується до загального фонду державного бюджету.
З них $146 млн (еквівалентно 200 млн канадських доларів) - з умовними зобов'язаннями, внаслідок якого державі надається кредит від Канади. Ще $544 млн (еквівалентно 85 млрд єн) будуть залучені з урахуванням умов, визначених угодою між урядами України та Японії щодо надання коштів шляхом укладення кредитного договору, вчиненою у м. Києві 18 квітня 2025 р., які передбачають погашення та обслуговування кредиту за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет, у тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
