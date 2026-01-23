Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд схвалив залучення гранту МБРР на $690,8 млн для бюджетної підтримки.

14:39 23.01.2026 |

Економіка

Кабінет міністрів схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку у сумі 690,79 млн доларів США.

Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

"Схвалити залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що спільно діють як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України та як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні") у загальній сумі 690 793 350 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, частина коштів у сумі $793,35 тис. залучається відповідно до грантової угоди між Україною та МБРР та Міжнародною асоціацією розвитку і зараховується до загального фонду державного бюджету.

Частина коштів у сумі $690 млн залучається відповідно до зазначеної угоди у результаті здійснення правочинів з умовними зобов'язаннями та зараховується до загального фонду державного бюджету.

З них $146 млн (еквівалентно 200 млн канадських доларів) - з умовними зобов'язаннями, внаслідок якого державі надається кредит від Канади. Ще $544 млн (еквівалентно 85 млрд єн) будуть залучені з урахуванням умов, визначених угодою між урядами України та Японії щодо надання коштів шляхом укладення кредитного договору, вчиненою у м. Києві 18 квітня 2025 р., які передбачають погашення та обслуговування кредиту за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет, у тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес