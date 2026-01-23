Уряд схвалив залучення гранту МБРР на $690,8 млн для бюджетної підтримки.

Кабінет міністрів схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку у сумі 690,79 млн доларів США.

Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

"Схвалити залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що спільно діють як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України та як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні") у загальній сумі 690 793 350 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, частина коштів у сумі $793,35 тис. залучається відповідно до грантової угоди між Україною та МБРР та Міжнародною асоціацією розвитку і зараховується до загального фонду державного бюджету.

Частина коштів у сумі $690 млн залучається відповідно до зазначеної угоди у результаті здійснення правочинів з умовними зобов'язаннями та зараховується до загального фонду державного бюджету.

З них $146 млн (еквівалентно 200 млн канадських доларів) - з умовними зобов'язаннями, внаслідок якого державі надається кредит від Канади. Ще $544 млн (еквівалентно 85 млрд єн) будуть залучені з урахуванням умов, визначених угодою між урядами України та Японії щодо надання коштів шляхом укладення кредитного договору, вчиненою у м. Києві 18 квітня 2025 р., які передбачають погашення та обслуговування кредиту за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет, у тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ.