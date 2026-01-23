Промислова інфляція в Україні у 2025 році склала 8,2% — дані Держстату.

За підсумками 2025 року ціни виробників промислової продукції зросли на 8,2%, у грудні вони знизилися на 0,1% до показника попереднього місяця.

Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

За даними Держстату, у грудні 2025 року індекс цін виробників (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) порівняно з листопадом зменшився на 0,1%. Зокрема падіння цін було зафіксовано у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (-0,8%), у добувній промисловості та розробленні кар'єрів (-0,1%). Водночас на 0,5% зросли ціни у сфері переробної промисловості.

У річному вимірі - грудень 2025 року до грудня попереднього року - індекс цін виробників промислової продукції зафіксовано на рівні 8,2%.

Протягом 2025 року найвищого рівня ціни виробників сягнули у березні - 51,9%. Головним чинником такого підвищення стало збільшення на 206,4% до показника попереднього року ціни на енергоносії (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря).

Як повідомлялося, споживчі ціни в Україні у грудні 2025 року зросли порівняно з листопадом на 0,2%, проти грудня 2024 року - на 8%.