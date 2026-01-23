Фінансові новини
Україна спільно зі Швейцарією реалізують програму економічної стійкості на 2026–2030 роки.
09:47 23.01.2026 |
Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння, який дає старт новій масштабній програмі економічної стійкості «Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зазначається, що 21 січня 2026 року в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та делегат Федеральної ради у справах України Жак Гербер від Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань підписали Меморандум про взаєморозуміння, який дає старт новій масштабній програмі економічної стійкості «Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030».
«Співпраця України та Швейцарії за новою програмою дозволить суттєво підвищити конкурентоспроможність українських малих і середніх підприємств, їхню інтеграцію до європейських та глобальних ланцюгів доданої вартості. Серед пріоритетних напрямів - агробізнес та харчова переробка, стале будівництво, деревообробка, машинобудування, IT», - відзначив Олексій Соболев.
Меморандум передбачає чотири стратегічні напрямки роботи. Зокрема, спрощення умов ведення бізнесу, посилення інституційної спроможності бізнес-об'єднань та регіональних агенцій розвитку, модернізацію підприємств із впровадженням «зелених» технологій та стандартів ЄС, а також розвиток людського капіталу з фокусом на залучення ветеранів, жінок і внутрішньо переміщених осіб.
Програма реалізовуватиметься у 10 областях України та синхронізована з державними стратегіями і планом Ukraine Facility, що має забезпечити рівномірне регіональне відновлення та створення робочих місць.
ТОП-НОВИНИ
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
|Японія у 2026 році спрямує $6 млрд на гуманітарну й технічну допомогу Україні
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Зеленський висловився щодо ідеї Трампа про зону вільної торгівлі для України.
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Forbes Ukraine повідомляє, що Київстар стане частковим власником Comfy.
|В Україні реалізують комплексну програму модернізації зрошення.
|Експеримент із онлайн-працевлаштування запустили в Україні — деталі проєкту.
|Промислова інфляція в Україні у 2025 році склала 8,2% — дані Держстату.
Бізнес
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%