Україна спільно зі Швейцарією реалізують програму економічної стійкості на 2026–2030 роки.

Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння, який дає старт новій масштабній програмі економічної стійкості «Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що 21 січня 2026 року в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та делегат Федеральної ради у справах України Жак Гербер від Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань підписали Меморандум про взаєморозуміння, який дає старт новій масштабній програмі економічної стійкості «Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030».

«Співпраця України та Швейцарії за новою програмою дозволить суттєво підвищити конкурентоспроможність українських малих і середніх підприємств, їхню інтеграцію до європейських та глобальних ланцюгів доданої вартості. Серед пріоритетних напрямів - агробізнес та харчова переробка, стале будівництво, деревообробка, машинобудування, IT», - відзначив Олексій Соболев.

Меморандум передбачає чотири стратегічні напрямки роботи. Зокрема, спрощення умов ведення бізнесу, посилення інституційної спроможності бізнес-об'єднань та регіональних агенцій розвитку, модернізацію підприємств із впровадженням «зелених» технологій та стандартів ЄС, а також розвиток людського капіталу з фокусом на залучення ветеранів, жінок і внутрішньо переміщених осіб.

Програма реалізовуватиметься у 10 областях України та синхронізована з державними стратегіями і планом Ukraine Facility, що має забезпечити рівномірне регіональне відновлення та створення робочих місць.
 

