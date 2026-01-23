Авторизация

Доходи від туристичного збору зросли на 32%: які регіони стали лідерами.

08:59 23.01.2026 |

Економіка

За підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору.

Це на 86 млн грн (на 31,5%) більше, ніж за 2024 рік, повідомляє Державна податкова служба України (ДПСУ).

Регіонами-лідерами зі сплати цього податку минулого року стали:

  • Київ - 70,6 млн грн;
  • Львівська область - 63,1 млн грн;
  • Івано-Франківська область - 46,2 млн грн;
  • Закарпатська область - 31,9 млн грн.

    • Зокрема, юридичні особи торік сплатили майже 200 млн грн туристичного збору (+34,7% до 2024 року), а фізичні особи - 159 млн грн (+27,6%). 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,1667
    		  0,0092
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 50,5201
    		  0,1468
    		 0,29

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
    EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
    EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

