Доходи від туристичного збору зросли на 32%: які регіони стали лідерами.

За підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору.

Це на 86 млн грн (на 31,5%) більше, ніж за 2024 рік, повідомляє Державна податкова служба України (ДПСУ).

Регіонами-лідерами зі сплати цього податку минулого року стали:

Київ - 70,6 млн грн;

Львівська область - 63,1 млн грн;

Івано-Франківська область - 46,2 млн грн;

Закарпатська область - 31,9 млн грн.

Зокрема, юридичні особи торік сплатили майже 200 млн грн туристичного збору (+34,7% до 2024 року), а фізичні особи - 159 млн грн (+27,6%).