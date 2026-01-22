Авторизация

Євросоюз компенсує дві третини фінансових потреб України та шукатиме додаткові кошти

Запропонований Європейським Союзом пакет підтримки для України в обсязі 90 мільярдів євро покриє дві третини фінансового розриву України, за розрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що оцінка ґрунтується на загальних потребах фінансування України, які визначаються спільно з українською владою, зокрема, Міністерством фінансів, та на розрахунку дефіциту фінансування, який робить МВФ. Після цього міжнародні донори мають підтверджувати свої внески.

За словами єврокомісара, ЄС також працює над залученням до підтримки додаткових партнерів, зокрема, міжнародних фінансових інституцій, країн G7 та інших держав. Зокрема, він нагадав, що МВФ готує нову програму фінансування для України на загальну суму $8,1 млрд.


Добровскіс пояснив, що ЄС надасть Україні орієнтовно по 45 мільярдів євро на рік, дві третини цих коштів можуть спрямувати на військову підтримку, а одну третину - на бюджетну. 

Водночас він наголосив, що через високу невизначеність ці пропорції можуть коригуватися залежно від потреб України.

"В умовах війни дуже складно планувати наперед, тому нам потрібні гнучкість і здатність швидко коригувати обсяги допомоги відповідно до реальних потреб України", - додав Домбровскіс. 
За матеріалами: БізнесЦензор
