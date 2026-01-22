Фінансові новини
- |
- 22.01.26
- |
- 23:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросоюз компенсує дві третини фінансових потреб України та шукатиме додаткові кошти
09:25 22.01.2026 |
Запропонований Європейським Союзом пакет підтримки для України в обсязі 90 мільярдів євро покриє дві третини фінансового розриву України, за розрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Інтерфакс-Україна.
Він пояснив, що оцінка ґрунтується на загальних потребах фінансування України, які визначаються спільно з українською владою, зокрема, Міністерством фінансів, та на розрахунку дефіциту фінансування, який робить МВФ. Після цього міжнародні донори мають підтверджувати свої внески.
За словами єврокомісара, ЄС також працює над залученням до підтримки додаткових партнерів, зокрема, міжнародних фінансових інституцій, країн G7 та інших держав. Зокрема, він нагадав, що МВФ готує нову програму фінансування для України на загальну суму $8,1 млрд.
Добровскіс пояснив, що ЄС надасть Україні орієнтовно по 45 мільярдів євро на рік, дві третини цих коштів можуть спрямувати на військову підтримку, а одну третину - на бюджетну.
Водночас він наголосив, що через високу невизначеність ці пропорції можуть коригуватися залежно від потреб України.
"В умовах війни дуже складно планувати наперед, тому нам потрібні гнучкість і здатність швидко коригувати обсяги допомоги відповідно до реальних потреб України", - додав Домбровскіс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп відмовився від мит проти Європи через питання Гренландії
|Кредит на 90 млрд євро для України затвердив Європарламент
|НАБУ оголосило підозру Шурмі, колишньому заступнику голови ОП
|FT: домовленість щодо «плану процвітання» України відтермінували
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта продовжує активно дешевшати, Brent торгується по $64,4 за барель
|Ціна газу в ЄС наближається до $500/тис. куб. м на тлі холодів і зростання котирувань у США
|Ринок нафти реагує зростанням після скасування Трампом загрози мит у контексті Гренландії.
Ціни на нафту в четвер зросли після того, як президент США Дональд Трамп знизив напруженість у відносинах з Європою через свої вимоги щодо Гренландії, а додаткову підтримку ринку надали перебої з постачанням з двох великих нафтових родовищ у Казахстані, а також покращені прогнози попиту на 2026 рік.
|Європейська комісія включила до окремого бюджету гуманітарної допомоги на 2026 рік 145 млн євро, призначених для підтримки України.
|Експорт українського м’яса розширюється ще на одну країну
|Євросоюз компенсує дві третини фінансових потреб України та шукатиме додаткові кошти
Бізнес
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії