Мінцифри пояснило механізм функціонування системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як працюватиме Державна система онлайн-моніторингу азартних ігор (ДСОМ), яка забезпечить постійний контроль держави за легальним гральним ринком у режимі реального часу.

Планується, що система впроваджуватиметься поетапно, повідомили у пресслужбі міністерства.

На першому етапі ДСОМ фіксуватиме базові фінансові операції на гральному ринку. Зокрема, отримуватиме інформацію про прийняття ставок, фактичні виплати виграшів, повернення коштів гравцям і поповнення ігрових балансів.

Це дозволить державі бачити реальну картину роботи легального ринку не зі звітів за минулі періоди, а в режимі реального часу, та створить основу для прозорого обліку податкових надходжень.

Другий етап впровадження Системи запланований на 2026 рік. На цьому етапі функціонал ДСОМ розширять, зосередившись на контролі ігрових процесів та захисті прав гравців. Зокрема, Система забезпечуватиме контроль результатів кожної гри, параметрів роботи гральних автоматів, зокрема відсотка виграшу, операцій з ігровими замінниками гривні, дотримання встановлених лімітів гри, а також коректності нарахування виграшів. Водночас персональні дані гравців у Системі не фіксуватимуть.

У Мінцифрі наголошують, що поетапне впровадження ДСОМ дозволяє спочатку вибудувати фінансове ядро системи, а згодом розширити її можливості для посилення захисту прав гравців і добросовісної роботи ринку.





В свою чергу, в Асоціації українських операторів грального бізнесу назвали запуск ДСОМ кроком, який дозволить підвищити прозорість галузі.

"Запуск ДСОМ - це велика історія про вихід індустрії на прозорість, це історія про реальний внесок сфери гемблінгу в економіку країни. Подивіться сьогодні на динаміку податкових відрахувань гральної галузі! Ви здивуєтесь! В 2021 році галузь сплатила 0,24 млрд грн податків, в 2022 році - 0,72 млрд грн, в 2023 році - 10,4 млрд грн, в 2024 році - 17,1 млрд грн, в 2025 році - 17,4 млрд грн. І це - рекорд і це свідчить що індустрія вже вийшла з тіні і платить величезні податки", - зазначив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут у коментарі виданню "Телеграф".





Він наголосив, що Асоціація об'єднує тільки тих гравців ринку, які прозоро сплачують податки, ведуть бізнес "в білу" та дотримуються етичних стандартів щодо споживачів.

"Реформа сфери азартних ігор тільки почалась, цей маховик швидко розкручується. Прозорість та нове сприйняття галузі, розуміння її нової ролі в економіці, дасть більшу довіру суспільства до всієї індустрії", - додав Олександр Когут.

Водночас заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва зауважила, що запуск ДСОМ має відбуватися одночасно із посиленням боротьби з "чорним" гральним ринком.





"ДСОМ встановлює єдині та прозорі правила контролю для всіх, хто працює в правовому полі, сплачує податки й бере на себе зобов'язання щодо відповідальної гри. Паралельно із цим в Україні продовжує існувати чорний гральний ринок - простір без правил, обмежень і будь-якого контролю з боку держави. Тому посилення цифрового контролю легального ринку не може відбуватися ізольовано. Воно має йти паралельно із системною та жорсткою боротьбою з нелегальними організаторами азартних ігор. Лише цей баланс дає змогу досягти головної мети реформи - прозорого, передбачуваного й відповідального грального ринку", - зазначила заступниця міністра.