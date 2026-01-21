Авторизация

У 2025 році імпорт вантажних автомобілів в Україну збільшився на 5,5%

10:12 20.01.2026 |

Економіка

Імпорт в Україну вантажних автомобілів у 2025 році в грошовому вираженні зріс на 5,5% порівняно з 2024 роком - до $999,5 млн, свідчить статистика Державної митної служби.

Згідно з оприлюдненими даними, таким чином темп приросту імпорту цієї автотехніки наприкінці року ще дещо уповільнився, зокрема, за 11 місяців він становив 7,5% до того ж періоду 2024 року.

При цьому у грудні імпорт вантажівок скоротився на 9% порівняно з груднем-2024 - до $102,3 млн.

Найбільше вантажівок за 2025 рік ввезено з Франції - на $169,2 млн (на 42,8% більше ніж позаторік), з Польщі - на $162,7 млн (на 14,7% менше) та США - на $109 млн (на 2% більше). Позаминулого року в цій трійці лідирувала Польща.

Імпорт вантажівок з усіх інших країн за рік збільшився на 4,6%, склавши $558,5 млн.

Водночас, згідно зі статистикою, Україна минулого року експортувала вантажні авто лише на $6,6 млн, здебільшого до Туреччини (66,2% експорту), Румунії і Молдови, а роком раніше були ще більш незначні експортні поставки (на $4,1 млн) в основному до Молдови, Туреччини та Польщі.

Як повідомлялося, у 2024 році імпорт в Україну вантажних автомобілів в грошовому вимірі зріс на 30% порівняно з 2023 роком - до $947,84 млн, найбільше їх було ввезено з Польщі (майже 20%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на вчора, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,04 0,09 43,2900  0,02 0,05
EUR 50,6859  0,33 0,66 50,7272  0,35 0,70

