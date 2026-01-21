Фінансові новини
- |
- 21.01.26
- |
- 03:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У 2025 році імпорт вантажних автомобілів в Україну збільшився на 5,5%
10:12 20.01.2026 |
Імпорт в Україну вантажних автомобілів у 2025 році в грошовому вираженні зріс на 5,5% порівняно з 2024 роком - до $999,5 млн, свідчить статистика Державної митної служби.
Згідно з оприлюдненими даними, таким чином темп приросту імпорту цієї автотехніки наприкінці року ще дещо уповільнився, зокрема, за 11 місяців він становив 7,5% до того ж періоду 2024 року.
При цьому у грудні імпорт вантажівок скоротився на 9% порівняно з груднем-2024 - до $102,3 млн.
Найбільше вантажівок за 2025 рік ввезено з Франції - на $169,2 млн (на 42,8% більше ніж позаторік), з Польщі - на $162,7 млн (на 14,7% менше) та США - на $109 млн (на 2% більше). Позаминулого року в цій трійці лідирувала Польща.
Імпорт вантажівок з усіх інших країн за рік збільшився на 4,6%, склавши $558,5 млн.
Водночас, згідно зі статистикою, Україна минулого року експортувала вантажні авто лише на $6,6 млн, здебільшого до Туреччини (66,2% експорту), Румунії і Молдови, а роком раніше були ще більш незначні експортні поставки (на $4,1 млн) в основному до Молдови, Туреччини та Польщі.
Як повідомлялося, у 2024 році імпорт в Україну вантажних автомобілів в грошовому вимірі зріс на 30% порівняно з 2023 роком - до $947,84 млн, найбільше їх було ввезено з Польщі (майже 20%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення
|Трамп покарав європейців митами через Гренландію
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Fitch знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» через припинення купонних виплат
|У Міненерго відбулися кадрові зміни: призначено двох заступників
|МВФ рекомендує Україні переглянути енергетичні субсидії та податкову політику
|Частка дохідного житла на ринку нерухомості зростатиме у найближчі роки – експерт
|Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення
|Ринок нафти заспокоївся: Brent стабілізувалася біля $64 за барель
|Мінцифри пояснило механізм функціонування системи онлайн-моніторингу грального бізнесу
Бізнес
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA