В Україні зафіксували зростання опосередкованої вартості будівництва житла на 7,96%

Опосередкована вартість будівництва житла в Україні на початок 2026
року зросла на 7,96% порівняно з січнем 2025 року, випливає із
затверджених Міністерством розвитку громад та територій (Мінрозвитку)
показників опосередкованої вартості будівництва житла у регіонах
України.
Відповідний документ встановлює опосередковані показники вартості
будівництва житла, розраховані на 1 січня 2026 року. Згідно з ним,
середній показник в Україні становить 25,7 тис. грн/кв. м, тоді як на 1
січня 2025 року він становив 23,8 тис. грн/кв. м, а у 2024 році - 21,2
тис. грн. кв./м.
За даними міністерства, опосередкована вартість будівництва 1 кв. м
житла у Києві на початок 2026 року зросла до 30 тис. грн, у Київській
області - до 25,7 тис. грн, у Львівській області - до 25,6 тис. грн, у
Закарпатській - 22,3 тис. грн, Івано-Франківській - 23,1 тис. грн,
Одеській - 24,6 тис. грн, Дніпропетровській - 24,9 тис. грн. Також
високі показники встановлено в Харківській і Донецькій областях - по 27
тис. грн/кв. м.
| Найменування регіонів
| Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з ПДВ), грн
| Найменування регіонів
| Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з ПДВ), грн
| Україна
| 25 739
| Миколаївська
| 25 700
| Вінницька
| 24 819
| Одеська
| 24 658
| Волинська
| 24 741
| Полтавська
| 22 885
| Дніпропетровська
| 24 954
| Рівненська
| 25 280
| Донецька
| 27 035
| Сумська
| 24 146
| Житомирська
| 22 625
| Тернопільська
| 24 125
| Закарпатська
| 22 343
| Харківська
| 27 053
| Запорізька
| 24 928
| Херсонська
| 23 418
| Івано-Франківська
| 23 144
| Хмельницька
| 24 770
| Київська
| 25 706
| Черкаська
| 25 351
| Кіровоградська
| 21 875
| Чернівецька
| 23 825
| Луганська
| 24 690
| Чернігівська
| 25 770
| Львівська
| 25 598
| м. Київ
| 30 081
Дані: Міністерство розвитку громад та територій України
Зазначено, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих
РФ територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії,
згідно з чинним переліком таких територій.
Згідно із законодавством, показники використовують під час визначення
обсягів державних інвестицій для будівництва житла для громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, а також під час визначення розмірів
пільгових кредитів на житло.
Як повідомила пресслужба ПрАТ "Укрфінжитло", з урахуванням оновлених
показників та застосування коефіцієнтів максимальна вартість житла для
Києва становить 60,1 тис. грн/кв. м. Таким чином, максимальна вартість
квартири площею 50 кв. м у Києві, що може бути профінансована за
програмою "єОселя", становить близько 3 млн грн.
За даними порталу нерухомості "ЛУН", станом на 19 січня середня ціна
квадратного метра житла на первинному ринку коливається від 24,1 тис.
грн у Запорізькій області до 59,3 тис. грн у Львівській.