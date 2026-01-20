В Україні зафіксували зростання опосередкованої вартості будівництва житла на 7,96%

Опосередкована вартість будівництва житла в Україні на початок 2026 року зросла на 7,96% порівняно з січнем 2025 року, випливає із затверджених Міністерством розвитку громад та територій (Мінрозвитку) показників опосередкованої вартості будівництва житла у регіонах України.

Відповідний документ встановлює опосередковані показники вартості будівництва житла, розраховані на 1 січня 2026 року. Згідно з ним, середній показник в Україні становить 25,7 тис. грн/кв. м, тоді як на 1 січня 2025 року він становив 23,8 тис. грн/кв. м, а у 2024 році - 21,2 тис. грн. кв./м.

За даними міністерства, опосередкована вартість будівництва 1 кв. м житла у Києві на початок 2026 року зросла до 30 тис. грн, у Київській області - до 25,7 тис. грн, у Львівській області - до 25,6 тис. грн, у Закарпатській - 22,3 тис. грн, Івано-Франківській - 23,1 тис. грн, Одеській - 24,6 тис. грн, Дніпропетровській - 24,9 тис. грн. Також високі показники встановлено в Харківській і Донецькій областях - по 27 тис. грн/кв. м.

Найменування регіонів Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з ПДВ), грн Найменування регіонів Вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з ПДВ), грн Україна 25 739 Миколаївська 25 700 Вінницька 24 819 Одеська 24 658 Волинська 24 741 Полтавська 22 885 Дніпропетровська 24 954 Рівненська 25 280 Донецька 27 035 Сумська 24 146 Житомирська 22 625 Тернопільська 24 125 Закарпатська 22 343 Харківська 27 053 Запорізька 24 928 Херсонська 23 418 Івано-Франківська 23 144 Хмельницька 24 770 Київська 25 706 Черкаська 25 351 Кіровоградська 21 875 Чернівецька 23 825 Луганська 24 690 Чернігівська 25 770 Львівська 25 598 м. Київ 30 081

Дані: Міністерство розвитку громад та територій України

Зазначено, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з чинним переліком таких територій.

Згідно із законодавством, показники використовують під час визначення обсягів державних інвестицій для будівництва житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також під час визначення розмірів пільгових кредитів на житло.

Як повідомила пресслужба ПрАТ "Укрфінжитло", з урахуванням оновлених показників та застосування коефіцієнтів максимальна вартість житла для Києва становить 60,1 тис. грн/кв. м. Таким чином, максимальна вартість квартири площею 50 кв. м у Києві, що може бути профінансована за програмою "єОселя", становить близько 3 млн грн.

За даними порталу нерухомості "ЛУН", станом на 19 січня середня ціна квадратного метра житла на первинному ринку коливається від 24,1 тис. грн у Запорізькій області до 59,3 тис. грн у Львівській.