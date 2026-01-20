Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські роботодавці накопичили рекордні зарплатні борги

08:17 20.01.2026 |

Економіка

На початок 2026 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 36 600 активних проваджень щодо невиплаченої заробітної плати. Торік відкрито рекордні 9100 нових справ - на 30% більше, ніж роком раніше. Майже 2000 боргів залишаються непогашеними з 2017 року, а найбільше проблем з виплатами у хімічній промисловості й енергетичному секторі, повідомляє Опендатабот.

За рік загальна кількість боргів зросла на 6%, досягнувши позначки 36 629 активних проваджень. Це стосується 488 компаній, які затримують виплати своїм працівникам.

Минулий рік став найгіршим за п'ять років. Відкриті у 2025 році 9174 провадження перевершили попередній антирекорд. Більше як половина цих справ - 56%, досі залишаються неврегульованими.

Українські роботодавці накопичили рекордні зарплатні борги

Найстаріше провадження в реєстрі стосується державного підприємства "Поліськгеодезкартографія". Наразі компанія перебуває у стані припинення діяльності.

Лідером за кількістю боргів стала хімічна промисловість. Понад 2600 проваджень, або 29% від загальної кількості, припадає на виробників хімічної продукції. Майже стільки ж у підприємств, що постачають електроенергію та газ.

Українські роботодавці накопичили рекордні зарплатні борги

За формою власності картина виглядає так: приватні компанії акумулювали 62% усіх боргів за минулий рік. Чверть справ стосується комунальних підприємств, ще 13% - державних. Серед організаційно-правових форм найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні й акціонерні підприємства.

Географічно ситуація найгірша у Дніпропетровській області - понад третина всіх (3200) зарплатних боргів в Україні припадає саме на цей регіон.

Також цю тенденцію наслідують бізнеси з Івано-Франківської області (1100), Сумської області (897) і Львівської області (770).

Водночас лише 1 випадок зафіксовано в Луганській області, ще 4 у Чернівецькій області та 12 проваджень щодо боргів по зарплаті на Волині.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес