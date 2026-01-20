Українські роботодавці накопичили рекордні зарплатні борги

На початок 2026 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 36 600 активних проваджень щодо невиплаченої заробітної плати. Торік відкрито рекордні 9100 нових справ - на 30% більше, ніж роком раніше. Майже 2000 боргів залишаються непогашеними з 2017 року, а найбільше проблем з виплатами у хімічній промисловості й енергетичному секторі, повідомляє Опендатабот.

За рік загальна кількість боргів зросла на 6%, досягнувши позначки 36 629 активних проваджень. Це стосується 488 компаній, які затримують виплати своїм працівникам.

Минулий рік став найгіршим за п'ять років. Відкриті у 2025 році 9174 провадження перевершили попередній антирекорд. Більше як половина цих справ - 56%, досі залишаються неврегульованими.

Найстаріше провадження в реєстрі стосується державного підприємства "Поліськгеодезкартографія". Наразі компанія перебуває у стані припинення діяльності.

Лідером за кількістю боргів стала хімічна промисловість. Понад 2600 проваджень, або 29% від загальної кількості, припадає на виробників хімічної продукції. Майже стільки ж у підприємств, що постачають електроенергію та газ.

За формою власності картина виглядає так: приватні компанії акумулювали 62% усіх боргів за минулий рік. Чверть справ стосується комунальних підприємств, ще 13% - державних. Серед організаційно-правових форм найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні й акціонерні підприємства.

Географічно ситуація найгірша у Дніпропетровській області - понад третина всіх (3200) зарплатних боргів в Україні припадає саме на цей регіон.

Також цю тенденцію наслідують бізнеси з Івано-Франківської області (1100), Сумської області (897) і Львівської області (770).

Водночас лише 1 випадок зафіксовано в Луганській області, ще 4 у Чернівецькій області та 12 проваджень щодо боргів по зарплаті на Волині.