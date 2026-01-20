Фінансові новини
- |
- 20.01.26
- |
- 08:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці вже освоїли понад 11 млрд грн «Зимової підтримки» – Свириденко
18:06 19.01.2026 |
Громадяни України, які отримали виплати в рамках програми "Зимова підтримка", вже витратили 11,3 млрд грн допомоги, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг - це близько 80% витрат. Серед інших популярних категорій - продукти, ліки, а також донати на Сили оборони України. Загалом 17,8 млн українців оформили й отримали 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка", з них 3,5 млн - діти. Усі виплати за цією програмою вже здійснені на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року", - розповіла Свириденко, повідомляє "Урядовий портал".
Вона додала, що виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення тривають. Їх уже отримали 374 367 людей, і з цієї суми громадяни витратили 1,1 млрд грн - переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття.
Паралельно діють й інші державні програми підтримки на зимовий період: цільова допомога для мешканців прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема виплати на дрова, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми підтримки енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|В Україні зафіксували зростання опосередкованої вартості будівництва житла на 7,96%
|Українські роботодавці накопичили рекордні зарплатні борги
|Українці вже освоїли понад 11 млрд грн «Зимової підтримки» – Свириденко
|Ціни на дизель мають висхідну динаміку під тиском зовнішнього ринку й валютного курсу
|Пальне дорожчає: бензин і дизпаливо подорожчали майже на 60 копійок — огляд стану ринку
|Фішингові атаки маскують під акції з безкоштовним пальним
Бізнес
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia