Населення знову опитуватимуть про роботу та безробіття — Держстат

Після чотирирічної перерви Держстат повертається до опитування домогосподарств щодо зайнятості та безробіття.

«Із 19 січня 2026 року в Україні розпочинається обстеження робочої сили - вибіркове опитування населення (домогосподарств), яке є унікальним джерелом офіційної інформації про робочу силу, зайнятість і безробіття. Органи державної статистики проводитимуть його вперше після чотирирічної перерви, що дозволить державі повернутися до регулярного моніторингу стану ринку праці», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що обстеження дасть змогу знову отримувати актуальну інформацію про структуру зайнятості, умови праці та напрями економічної діяльності населення. Ці дані використовуються для оцінки стану й аналізу тенденцій розвитку ринку праці, а також допомагають державі прогнозувати попит і пропозицію робочої сили, планувати програми зайнятості та створення нових робочих місць.

Окрім базових запитань про склад домогосподарства, професію, умови праці, пошук роботи тощо, Держстат приділить окрему увагу зайнятості на цифрових платформах, наприклад Uklon, Glovo, TikTok, YouTube тощо. Це дозволить краще оцінити обсяги сучасних форм зайнятості, які раніше часто залишалися поза увагою.

До вибірки включено понад 15 тис. домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій). Відбір учасників здійснювався випадковим методом. До відібраних домогосподарств звертатимуться уповноважені працівники органів державної статистики. Кожне відібране домогосподарство обстежується чотири рази протягом 18 місяців, що дозволить зафіксувати динаміку змін щодо їх статусу на ринку праці.

Участь в обстеженні є добровільною. Усі отримані дані є конфіденційними та використовуються виключно у зведеному, знеособленому вигляді для формування статистичної інформації. Відомості не передаються податковим, правоохоронним чи іншим органам і не може бути використана для перевірок або нарахування податків.