Соціальні видатки держбюджету торік перевищили ₴406 мільярдів

Торік на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

За рахунок цих коштів було забезпечено, зокрема, виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій (241,8 млрд грн).

На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, було спрямовано 83,8 млрд грн, із яких понад 17,8 млрд грн - на «Зимову підтримку 2025», а 66 млрд грн - на підтримку громадян, зокрема майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб.

Також із загальної суми профінансовано надання пільг і житлових субсидій громадянам (2,8 млн домогосподарств) - на 35,9 млрд грн; соціальний захист дітей та сім'ї (майже 623 тис. отримувачів) - на 22,6 млрд грн; підтримку понад 166,2 тис. малозабезпечених сімей - на 14,9 млрд грн; соціальний захист осіб з інвалідністю - на 7,4 млрд грн.

«У 2025 році завдяки співпраці з міжнародними партнерами забезпечено стабільне фінансування ключових соціальних видатків державного бюджету. Наші громадяни отримали вчасно й у призначених їм обсягах соціальні виплати і пенсії. Заборгованість із таких виплат відсутня», - зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Він наголосив, що цьогоріч, відповідно до бюджету-2026, триває фінансування пенсій, пільг і житлових субсидій, допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю та підтримки громадян у складних життєвих обставинах.