Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Соціальні видатки держбюджету торік перевищили ₴406 мільярдів

11:09 19.01.2026 |

Економіка

Торік на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

За рахунок цих коштів було забезпечено, зокрема, виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій (241,8 млрд грн).

На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, було спрямовано 83,8 млрд грн, із яких понад 17,8 млрд грн - на «Зимову підтримку 2025», а 66 млрд грн - на підтримку громадян, зокрема майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб.

Також із загальної суми профінансовано надання пільг і житлових субсидій громадянам (2,8 млн домогосподарств) - на 35,9 млрд грн; соціальний захист дітей та сім'ї (майже 623 тис. отримувачів) - на 22,6 млрд грн; підтримку понад 166,2 тис. малозабезпечених сімей - на 14,9 млрд грн; соціальний захист осіб з інвалідністю - на 7,4 млрд грн.

«У 2025 році завдяки співпраці з міжнародними партнерами забезпечено стабільне фінансування ключових соціальних видатків державного бюджету. Наші громадяни отримали вчасно й у призначених їм обсягах соціальні виплати і пенсії. Заборгованість із таких виплат відсутня», - зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Він наголосив, що цьогоріч, відповідно до бюджету-2026, триває фінансування пенсій, пільг і житлових субсидій, допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю та підтримки громадян у складних життєвих обставинах.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес