Фінансові новини
- |
- 20.01.26
- |
- 08:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Соціальні видатки держбюджету торік перевищили ₴406 мільярдів
11:09 19.01.2026 |
Торік на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.
За рахунок цих коштів було забезпечено, зокрема, виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій (241,8 млрд грн).
На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, було спрямовано 83,8 млрд грн, із яких понад 17,8 млрд грн - на «Зимову підтримку 2025», а 66 млрд грн - на підтримку громадян, зокрема майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб.
Також із загальної суми профінансовано надання пільг і житлових субсидій громадянам (2,8 млн домогосподарств) - на 35,9 млрд грн; соціальний захист дітей та сім'ї (майже 623 тис. отримувачів) - на 22,6 млрд грн; підтримку понад 166,2 тис. малозабезпечених сімей - на 14,9 млрд грн; соціальний захист осіб з інвалідністю - на 7,4 млрд грн.
«У 2025 році завдяки співпраці з міжнародними партнерами забезпечено стабільне фінансування ключових соціальних видатків державного бюджету. Наші громадяни отримали вчасно й у призначених їм обсягах соціальні виплати і пенсії. Заборгованість із таких виплат відсутня», - зазначив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Він наголосив, що цьогоріч, відповідно до бюджету-2026, триває фінансування пенсій, пільг і житлових субсидій, допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю та підтримки громадян у складних життєвих обставинах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|В Україні зафіксували зростання опосередкованої вартості будівництва житла на 7,96%
|Українські роботодавці накопичили рекордні зарплатні борги
|Українці вже освоїли понад 11 млрд грн «Зимової підтримки» – Свириденко
|Ціни на дизель мають висхідну динаміку під тиском зовнішнього ринку й валютного курсу
|Пальне дорожчає: бензин і дизпаливо подорожчали майже на 60 копійок — огляд стану ринку
|Фішингові атаки маскують під акції з безкоштовним пальним
Бізнес
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia