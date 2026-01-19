Авторизация

Судновласники тимчасово зупиняють заходи до українських глибоководних портів — ЗМІ

10:05 19.01.2026

Економіка

На тлі посилення атак на портову інфраструктуру та дедалі частіших пошкоджень комерційних суден все більше судновласників призупиняють заходи в українські глибоководні порти, очікуючи на деескалацію ситуації.

Про це, посилаючись на дані аналітиків, пише Latifundist.

"Середина січня принесла нову невизначеність на український ринок морських перевезень", - зазначає видання.

Судновласники призупиняють заходи в українські глибоководні порти, очікуючи на деескалацію ситуації, зазначили у ASAP Agri.

На початку тижня на ринку ще була доступна значна кількість твердих оферт у сегменті хендісайз для перевезення українського зерна. Однак уже до середини тижня ринкові настрої змінилися: судновласники стали обережнішими та дедалі частіше утримуються від подальших переговорів.

Обговорювані фрахтові ставки залишалися на рівнях минулого тижня, проте подальший напрямок їх руху поки що залишається невизначеним, зазначають аналітики.

Водночас пропозиція тоннажу для перевезень зерна з українських дунайських портів продовжує надходити на ринок, що дозволяє утримувати фрахтові ставки в цьому сегменті відносно стабільними, говориться у публікації.

Так, за даними фрахтового департаменту Atria Brokers, ставка фрахту для партії кукурудзи обсягом 30 тис. т з українських глибоководних портів до портів східного узбережжя Італії залишається на рівні 24 $/т, у сегменті костерів вона становить 36-38 $/т.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4130
  0,0203
 0,05
EUR
 1
 50,4372
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на 16.01.26, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,25 0,57 43,3600  0,23 0,53
EUR 50,3260  0,22 0,43 50,3670  0,20 0,39

