Понад 40 операторів та інвесторів зацікавилися концесією порту «Чорноморськ» — Мінгромад
08:02 19.01.2026 |
Проєкт 40-річної концесії першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" в Одеській області вже зацікавив понад 40 міжнародних операторів та інвесторів.
Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України, наразі триває конкурс з відбору інвестора для портових терміналів.
Там нагадали, що це найбільший інвестпроєкт у портовій галузі в історії України та перший проєкт державно-приватного партнерства в портах, який реалізується під час повномасштабної війни.
Що передбачено проєктом
Ключовими параметрами проєкту концесії є:
"Конкурс проходить за процедурою конкурентного діалогу із залученням міжнародних радників - ЄБРР та IFC - для повної прозорості та відповідності міжнародним стандартам", - зазначили в Мінгромад.
Прийом заявок на прекваліфікацію триває до 4 березня 2026 року.
