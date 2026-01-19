Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 40 операторів та інвесторів зацікавилися концесією порту «Чорноморськ» — Мінгромад

08:02 19.01.2026 |

Економіка

Проєкт 40-річної концесії першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" в Одеській області вже зацікавив понад 40 міжнародних операторів та інвесторів.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України, наразі триває конкурс з відбору інвестора для портових терміналів.

Там нагадали, що це найбільший інвестпроєкт у портовій галузі в історії України та перший проєкт державно-приватного партнерства в портах, який реалізується під час повномасштабної війни.


Що передбачено проєктом

Ключовими параметрами проєкту концесії є:

  • близько $1 млрд додаткових надходжень до бюджетів,
  • держава зберігає право власності на порт,
  • до 250 тис. TEU і 3 млн тонн вантажів щороку вже в перші три роки,
  • збереження понад 1 тис. робочих місць

    • "Конкурс проходить за процедурою конкурентного діалогу із залученням міжнародних радників - ЄБРР та IFC - для повної прозорості та відповідності міжнародним стандартам", - зазначили в Мінгромад.

    Прийом заявок на прекваліфікацію триває до 4 березня 2026 року
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,4130
    		  0,0203
    		 0,05
    EUR
    		 1
    		 50,4372
    		  0,0003
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
    EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

    Міжбанківський ринок на 16.01.26, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,3100  0,25 0,57 43,3600  0,23 0,53
    EUR 50,3260  0,22 0,43 50,3670  0,20 0,39

