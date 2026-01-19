Понад 40 операторів та інвесторів зацікавилися концесією порту «Чорноморськ» — Мінгромад

Проєкт 40-річної концесії першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" в Одеській області вже зацікавив понад 40 міжнародних операторів та інвесторів.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України, наразі триває конкурс з відбору інвестора для портових терміналів.

Там нагадали, що це найбільший інвестпроєкт у портовій галузі в історії України та перший проєкт державно-приватного партнерства в портах, який реалізується під час повномасштабної війни.

Що передбачено проєктом

Ключовими параметрами проєкту концесії є:

близько $1 млрд додаткових надходжень до бюджетів,

держава зберігає право власності на порт,

до 250 тис. TEU і 3 млн тонн вантажів щороку вже в перші три роки,

збереження понад 1 тис. робочих місць

"Конкурс проходить за процедурою конкурентного діалогу із залученням міжнародних радників - ЄБРР та IFC - для повної прозорості та відповідності міжнародним стандартам", - зазначили в Мінгромад.

Прийом заявок на прекваліфікацію триває до 4 березня 2026 року.