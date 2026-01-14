Авторизация

Ціни на нерухомість у 2026 році: чого очікувати покупцям і продавцям

11:17 14.01.2026 |

Економіка

У 2026 році ринок нерухомості в Україні не демонструватиме різких коливань цін з огляду на стриманий попит. Проте житловий сегмент буде змушений пройти глибоку трансформацію, також змінюються смаки покупців. Про це в коментарі LIGA.net розповів власник агентства нерухомості LevelGroup Максим Клименко.

"2026 рік - це не про різкі цінові стрибки, а про глибоку трансформацію ринку. Він стає зрілішим, системнішим і менш хаотичним. Ключовими факторами розвитку будуть якість, масштабність проєктів та зміна уявлення про те, де і як житиме сучасна людина", - наголосив Клименко.

Найскладніша ситуація - на первинному ринку житла, адже тут попит менший, ніж на вторинці, водночас вартість будівельних робіт постійно зростає. Ціни у Києві ще не досягли довоєнного рівня, свідчать дані ЛУН, натомість у Львові середня вартість квадратного метра зросла з $770 до $1350. Програє столиця і за девелоперськими проєктами, посідаючи п'яте місце за кількістю стартів продажів у нових ЖК. Вартість квадратного метра у січні 2026-го складає $1300.

Ціни на квадратний метр житла у новобудовах, найімовірніше, продовжать зростати, але без різких стрибків - у межах +10-15%, заявила в коментарі LIGA.net комерційна директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова. За її словами, це зумовлене здорожчанням будівельних матеріалів, інженерних рішень, нестачею робочої сили, а також безпековими факторами. Основну долю у попиті формуватимуть квартири для власного проживання.

"Тренд 2025 року - одно-двокімнатні квартири, площею від 37 до 66 кв. м, з ергономічними плануваннями, - залишиться і у 2026 році. Попит стабільний на функціональні одно-дво- та трикімнатні квартири, без "зайвих" метрів, адже люди не готові переплачувати за неефективну площу.

За прогнозом співвласника компанії Standard One Олександра Овчаренка, очікується зростання цін на рівні 5-10% протягом року. На його переконання, попит концентруватиметься в проєктах у якісних локаціях, з розвиненою зовнішньою інфраструктурою, продуманою внутрішньою та з чіткою інвестиційною моделлю. Standard One спеціалізується на інвестиційній нерухомості.

Покупець вибиратиме об'єкти раціональніше. "Великі однокімнатні квартири площею понад 40 кв. м втрачатимуть популярність. Адже суттєво зросла ціна не лише нерухомості, а й ремонту та оздоблення", - зауважив Овчаренко.


Ціни на нерухомість у 2026 році: чого очікувати покупцям і продавцям


СЕО Sigma+ Анна Лаєвська також прогнозує стриманий сценарій зростання цін у межах 10-15%. Передумов для суттєвого підвищення прибутковості галузі, за її словами, наразі немає: зберігається розрив між кількістю проєктів, що завершуються, та новими стартами.

"Ринок фактично перебуває в паузі щодо запуску нових девелоперських проєктів. Це формує відкладений дефіцит якісного житла, водночас ускладнюючи роботу через зростання собівартості, дефіцит кадрів, проблеми з енергопостачанням та обмежені ресурси державної іпотеки.

Зростання собівартості девелопери будуть змушені закладати в ціну, однак робитимуть це поступово через обмежений попит, додала Лаєвська.

Водночас у 2026 році варто очікувати структурні зміни на ринку, каже вона: появу нових системних гравців та інвесторів, які заходять у девелопмент у кризовий період, розглядаючи його як можливість довгострокового позиціонування. Це посилить конкуренцію та підвищить якість проєктів і привабливість пропозицій для покупців.

Серед ключових трендів 2026 року - безпека, енергоавтономність і енергоефективність будівель, наявність укриттів, інфраструктури, сервісів усередині житлових комплексів, а також все більший попит на житло, готове до проживання: з оздобленням під ключ і, потенційно, з частковим меблюванням. Це відповідь на реальний запит ринку - як з боку ВПО, так і з боку покупців, які використовують державні кредитні програми.

Попит на вторинному ринку у 2026 році також залишатиметься нерівномірним, вважає власник агентства нерухомості LevelGroup Максим Клименко. "Якісні об'єкти в хороших районах з ліквідною плануванням і адекватним станом зберігатимуть попит, тоді як застарілий фонд усе частіше потребуватиме цінових коригувань. Різниця між "хорошим" і "слабким" об'єктом лише посилюватиметься".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

