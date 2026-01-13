Фінансові новини
У 2025 році надходження від податку на нерухомість зросли на 19,3% — до ₴12,7 млрд
10:33 13.01.2026 |
Власники нерухомості у 2025 році сплатили понад 12,7 млрд грн податку на нерухоме майно, що на 19,3% більше за аналогічний період попереднього року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.
"Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників. Загалом надходження склали понад 12,7 млрд грн. Це на 19,3% або майже на 2,1 млрд грн більше, ніж у 2024 році", - йдеться у повідомленні.
Лідерами за сплату податку стали Київ (2,5 млрд грн), Львівська (1,3 млрд грн), Київська (1,3 млрд грн), Дніпропетровська (1,2 млрд грн) області.
"Надходження спрямовуються до місцевих бюджетів та використовуються для фінансування соціально важливих програм, розвитку інфраструктури та покращення якості життя громад", - додали у податковій.
