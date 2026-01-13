В Україні запускають пілотний проєкт муніципального житла: заявки подали 25 громад

25 територіальних громад з різних регіонів України подали заявки на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального орендного житла. Про це повідомляє Мінрозвитку.

Експериментальний проєкт передбачає будівництво муніципального орендного житла, яке буде у власності громад.

Житло надаватиметься за орендними ставками, нижчими за ринкові. Передусім таке житло призначене для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, багатодітних родин, людей з інвалідністю та працівників соціальної й критичної інфраструктури.

"Ми запускаємо нову модель, яка дає громадам інструмент для будівництва житла для тих, хто найбільше цього потребує - внутрішньо переміщених осіб, людей, які втратили власний дім, фахівців, що працюватимуть і залишатимуться в громадах", - наголосила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Вона додала, що 25 ініціативних звернень від громад - це початок проєкту, який дозволить відпрацювати механізм. Після завершення пілотної фази модель муніципального орендного житла планують масштабувати по всій Україні, спираючись на реальний досвід і потреби людей.

Серед заявників сім обласних центрів: Львів, Житомир, Миколаїв, Харків, Хмельницький, Кропивницький і Полтава.

Загалом заявки надійшли від громад дев'яти областей: Полтавської, Львівської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Тернопільської, Харківської, Житомирської та Одеської.

Серед міст-учасників - Кременчук, Дрогобич, Буча, Вознесенськ, Збараж, Бердичів, Обухів та інші.

Окрему групу становлять громади, території яких наразі тимчасово окуповані. Від них надійшло два ініціативні звернення. Сіверськодонецька міська військова адміністрація запропонувала реалізацію проєкту на території села Халеп'я Обухівського району Київської області. Бахмутська міська рада планує будівництво у Гощанській селищній територіальній громаді Рівненської області.

Оцінювання заявок відбуватиметься за прозорою шкалою: повна відповідність, часткова відповідність або невідповідність.

Використовуватимуть чекліст з 16 критеріїв, згрупованих у три ключові блоки: технічна готовність і земельні питання, "правило 500 метрів" про інфраструктурну доступність, фінансова спроможність і демографічна потреба.