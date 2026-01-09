Авторизация

У 2025 році надходження від військового збору до загального фонду держбюджету становили 163,6 млрд гривень

08:38 09.01.2026 |

Економіка

У 2025 році надходження від військового збору до загального фонду держбюджету становили 163,6 млрд гривень, що забезпечило фінансування оборонних видатків держави протягом 22 днів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За оперативними даними Казначейства, у 2025 році надходження від військового збору до загального фонду державного бюджету становили 163,6 млрд гривень.

"Військовий збір є загальнодержавним платежем, запровадженим із 2014 року, для забезпечення фінансових потреб сектору безпеки і оборони", - говориться у повідомленні.

"В умовах повномасштабної війни він залишається одним із інструментів мобілізації внутрішніх ресурсів держави", - зазначає Мінфін.

За оперативними даними Казначейства видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону у 2025 році склали майже 2,67 трлн гривень.

"Це означає, що на потреби оборони держава щоденно спрямовувала у середньому понад 7,3 млрд гривень", - підрахував Мінфін.

Для порівняння: надходження від військового збору за підсумками 2025 року забезпечили фінансування оборонних видатків держави протягом 22 днів.

"Це додаткові 22 дні нашого життя, забезпечення наших захисників і захисниць, діяльності бізнесу, життєздатності країни", - зазначено у повідомленні.

"Під час війни кожен день важливий, адже для українців головне протриматися на один день довше, ніж російські загарбники", - наголосили у відомстві.

Кошти, сплачені платниками податків, спрямовуються на першочергові потреби - забезпечення сил оборони та безпеки.

Крім надходжень від військового збору, на захист України спрямовувалися також й інші платежі, що контролюються податковими та митними органами, в тому числі податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, акциз, рентна плата, дивіденди від державних підприємств та інші податки і збори, а також надходження від внутрішніх запозичень.

За матеріалами: Економічна правда
 

