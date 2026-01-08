Митниця посилює контроль: перші сканери для вантажних вагонів встановлять на польському кордоні

В Україну прибули перші сканувальні системи для огляду залізничних вагонів і контейнерів. Про це повідомила Державна митна служба.

Поки що тривають проєктні та будівельні роботи для встановлення обладнання. Введення сканерів в експлуатацію планують у другій половині 2026 року.

Перші в Україні сканери такого типу будуть встановлені на залізничних станціях "Ягодин" та "Мостиська-2" - ключових пунктах сполучення з Польщею. Вони працюватимуть у цілодобовому режимі, забезпечуючи повністю автоматизований контроль з можливістю двонапрямного сканування.

Застосування таких технологій дає змогу оглядати вагони і контейнери без втручання у вантаж і зупинки логістичних процесів. Це підвищує ефективність митного контролю та зберігає швидкість перевезень, зазначають у ДМС.

Системи належать до засобів неінтрузивного контролю і дають змогу перевіряти відповідність фактичного вмісту вагонів товаросупровідним документам.

"Висока роздільна здатність зображень дозволяє виявляти приховані вкладення, зокрема в конструктивних елементах вагонів, що суттєво посилює можливості протидії контрабанді, у тому числі тютюнових виробів, наркотичних засобів та інших заборонених предметів", - пояснила пресслужба митниці.

Спеціальне програмне забезпечення автоматично відбирає вагони для сканування та унеможливлює перевірку пасажирських вагонів і локомотивів.