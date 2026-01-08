ФДМУ виконав річний план приватизації, отримавши понад ₴6,3 млрд

Загальні надходження від приватизації державного майна в 2025 року перевищили 6,3 млрд грн, із них 3,2 млрд грн надійшло від оренди та реалізації санкційних активів.

Про це повідомив Фонд державного майна України, передає Укрінформ.

«Загальні надходження від приватизації державного майна склали понад 6,3 млрд гривень, з яких надходження від санкційних активів склали 2,5 млрд гривень. Всі кошти від реалізації націоналізованих (санкційних) активів спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також до державного бюджету було залучено понад 3,2 млрд від іншої реалізації санкційних активів та оренди», - йдеться в повідомленні.

Загальний економічний ефект від діяльності ФДМУ за підсумками 2025 року склав майже 9,5 млрд грн.

Станом на 30 грудня торік році відбулося 380 успішних аукціонів з приватизації об'єктів державної власності. Загалом зазначені аукціони залучили 1 626 учасників, у середньому - 4,3 учасника на один аукціон. У середньому ціна на аукціоні зростала у 2,8 раза.

Найбільшими надходженнями від приватизації 2025 року стали ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд»» - 805 млн грн, ПрАТ «Вінницяпобутхім» - 608 млн грн.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення сукупні надходження від приватизації державного майна становлять понад 20,5 млрд гривень. Отримані кошти держава спрямувала на потреби оборони та відновлення.