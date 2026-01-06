Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гетманцев заявив, що за рік сума виторгів через касові апарати збільшилася на 30%.

18:01 05.01.2026 |

Економіка

За результатами 11 місяців 2025 року показники використання РРО/ПРРО демонструють стабільне зростання порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Загальна сума виторгів через РРО/ПРРО склала 5,13 трильйона гривень, що на 1,14 трлн грн (+28,4%) більше, ніж за аналогічний період у 2024 році (3,99 трлн грн), повідомляє голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, кількість розрахункових документів (чеків) за 11 місяців 2025 року досягла 9,5 млрд штук, що на 0,85 млрд штук (+9,8%) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (8,6 млрд шт).

Середньоденна кількість чеків у січні-листопаді 2025 року становила 28,4 млн шт., що на 2,6 млн шт. (+10,1%) більше, ніж у відповідному періоді минулого року.


"Отримані результати є свідченням зміни пріоритетів в суспільстві. Люди усвідомлюють важливість протидії схемам та ухиленню від оподаткування та доєднуються до нашої боротьби з тінню. Водночас схеми, порушення та робота в кеш продовжують бути масовими. У 2026 році точно є над чим працювати", ‒ зазначив Гетманцев. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

