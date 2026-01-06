Фінансові новини
Обсяг митних платежів, перерахованих до бюджету у грудні, сягнув ₴75 мільярдів.
16:38 05.01.2026 |
Державна митна служба України за результатами роботи у грудні 2025 року перерахувала до бюджету 75 млрд грн митних платежів.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Facebook, передає Укрінформ.
"Цей результат став найвищим показником місячного рівня надходжень за весь час дії воєнного стану в Україні, перевищивши суму попереднього місяця на 13,1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
За даними Держмитслужби, за підсумками 2025 року до Державного бюджету України перераховано 716,1 млрд грн митних платежів, що на 124,4 млрд грн або на 21% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
У пресслужбі зазначають, що позитивна динаміка зростання митних надходжень укотре демонструє загартованість та непохитність українського бізнесу в складних умовах сьогодення.
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
|Законопроєкт про вибори під час воєнного стану може бути підготовлений до кінця лютого - Арахамія
