НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг митних платежів, перерахованих до бюджету у грудні, сягнув ₴75 мільярдів.

16:38 05.01.2026 |

Економіка

Державна митна служба України за результатами роботи у грудні 2025 року перерахувала до бюджету 75 млрд грн митних платежів.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Facebook, передає Укрінформ.

"Цей результат став найвищим показником місячного рівня надходжень за весь час дії воєнного стану в Україні, перевищивши суму попереднього місяця на 13,1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За даними Держмитслужби, за підсумками 2025 року до Державного бюджету України перераховано 716,1 млрд грн митних платежів, що на 124,4 млрд грн або на 21% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У пресслужбі зазначають, що позитивна динаміка зростання митних надходжень укотре демонструє загартованість та непохитність українського бізнесу в складних умовах сьогодення.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9881  0,05 0,13 42,5600  0,02 0,06
EUR 49,2670  0,12 0,25 49,9722  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,4200  0,17 0,40 42,4500  0,16 0,38
EUR 49,5760  0,02 0,04 49,5985  0,01 0,01

Бізнес