Строки подання річної звітності для СПФМ продовжено на два тижні — до 25 січня, повідомили в Мінфіні.

Міністерство фінансів України з 1 січня 2026 року впровадило новий формат взаємодії із суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ), що передбачає повний перехід на онлайн-звітність та перенесення граничних термінів її подання на два тижні.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, граничний термін подання річної адміністративної звітності (форма звіту №2-фінмон) перенесено з 11 січня на 25 січня року, наступного за звітним.

Також внесено зміни до порядку формування звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: дедлайн подання продовжено з 11 січня до 25 січня. На п'ять днів також продовжено термін подання виправленого звіту у разі виявлення помилок: тепер суб'єкти моніторингу можуть подати уточнені дані разом із поясненнями не пізніше ніж 30 січня.

Відтепер звітність за формою № 2-фінмон можна надсилати виключно в електронній формі через єдиний вебпортал використання публічних коштів. Також передбачено резервний механізм на випадок виникнення технічних збоїв у роботі порталу: у разі офіційного повідомлення Мінфіну про неможливість подання даних через сайт, звітність може бути подана у форматі Excel на електронну пошту відомства.

Новий порядок звітування скасовує зобов'язання додавати супровідні листи до основного звіту та змінює процедуру подання пояснень до виправлених форм.

Ці зміни поширюються на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Мінфін, зокрема на аудиторів, бухгалтерів, рієлторів, організаторів азартних ігор та торговців дорогоцінними металами.

В Мінфіні переконані: впровадження електронного формату з автоматичними логічними перевірками покликане мінімізувати ризики технічних помилок і штрафних санкцій для бізнесу.