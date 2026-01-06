Протягом року через систему OpenMarket реалізовано активи на загальну суму, що перевищує 2 мільярди гривень, інформує Міністерство юстиції.

У 2025 році через електронну торгову систему OpenMarket, яка діє під керівництвом Міністерства юстиції, проведено понад 5 тис. успішних аукціонів.

Загальна сума реалізованих активів перевищила 2,22 млрд грн, повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Завдяки відкритій конкуренції продавці отримали понад 378 млн грн додатково до стартової вартості активів. За 10 місяців цього року до державного бюджету перераховано 65 млн грн податків і зборів, що на 55% більше, ніж у минулому році за аналогічний період.

Середня конкуренція у 2025 році становила 3,41 учасника на один успішний аукціон. Найбільший обсяг реалізації забезпечили державні та приватні виконавці ‒ 1,44 млрд грн.

OpenMarket - це державна система електронних аукціонів для продажу та купівлі майна, включаючи арештоване майно боржників, заставне майно, нерухомість, транспорт та земельні ділянки, використовуючи сучасні технології для забезпечення прозорості та чесності торгів. Система OpenMarket працює в Україні з 2014 року. Загалом через неї вже реалізовано активів на суму понад 26,7 млрд грн.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції спростувало поширювану в соцмережах недостовірну інформацію про нібито запровадження нових правил при купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року. У пресслужбі відомства пояснили, що йдеться про вимоги, які діють вже понад десять років.

Зокрема, нотаріуси зобов'язані перевіряти джерела походження коштів при операціях з нерухомістю на суму від 400 тис. грн і більше. Для цього вони можуть запитувати у покупця документи, що підтверджують його доходи, зокрема декларацію про майновий стан і доходи, відомості про спадщину, подарунки, позики або кредити, а також доходи від відчуження майна.