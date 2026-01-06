Фінансові новини
PwC переглянула стратегію щодо криптовалют на тлі нового регулювання у США
15:42 05.01.2026 |
Аудиторська компанія PwC змінила підхід до криптовалютного сектору та вирішила активніше розвивати напрям цифрових активів після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа та законодавці відкрито підтримали індустрію. Про це заявив керівник PwC у США Пол Ґріґґс в інтерв'ю Financial Times.
За його словами, стратегічний розворот відбувся минулого року на тлі призначення у США прокриптовалютних регуляторів і ухвалення Конгресом нових законів, що регулюють цифрові активи, зокрема стейблкоїни.
«Я очікую, що GENIUS Act і регуляторне нормотворення навколо стейблкоїнів створять більше впевненості для активного входу в цей продукт і цей клас активів», - зазначив Ґріґґс.
Він додав:
«Токенізація різних активів і надалі розвиватиметься. PwC має бути частиною цієї екосистеми».
Закон GENIUS Act, який Дональд Трамп підписав у липні 2025 року, став першим випадком комплексного регулювання у США токенів, прив'язаних до таких активів, як долар. Документ відкрив шлях для банків до запуску власних цифрових активів.
Паралельно Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) під керівництвом призначеного Трампом голови Пола Аткінса визначила розробку правил для крипторинку одним із пріоритетів, відійшовши від скептичного підходу, характерного для періоду адміністрації Джо Байдена.
«Ми відчуваємо відповідальність бути максимально залученими з обох боків бізнесу», - наголосив Ґріґґс.
Він зазначив, що PwC працює з криптоактивами як у сфері аудиту, так і в консалтингу:
«Чи це аудит, чи консалтинг - ми робимо все це у криптосекторі і бачимо дедалі більше можливостей».
Раніше компанії «Великої четвірки» уникали аудиту криптопроєктів у США та висували жорсткі вимоги до таких клієнтів, що було пов'язано з обережною позицією регуляторів і занепокоєнням щодо захисту споживачів, фінансової стабільності, а також ризиків шахрайства й відмивання коштів.
Однак зміна політики у США, як зауважив Ґріґґс, дозволила PwC активніше пропонувати клієнтам рішення на базі криптотехнологій, зокрема використання стейблкоїнів для підвищення ефективності платіжних систем.
Інші компанії «Великої четвірки» також нарощують присутність у сфері цифрових активів. Deloitte, яка з 2020 року аудирує публічну криптобіржу Coinbase, у травні опублікувала свою першу «дорожню карту цифрових активів» для криптобухгалтерії.
KPMG заявила про «переломний момент» у впровадженні цифрових активів у 2025 році та активно просуває послуги з комплаєнсу й управління ризиками у криптосфері.
Нагадаємо, що у кінці 2023 року канадський підрозділ KPMG співпрацював з аналітичною платформою Chainalysis для боротьби з криптошахрайством.
Крім того, PwC вже отримала нових клієнтів у криптогалузі, зокрема біткоїн-майнера MARA Holdings, який призначив компанію своїм аудитором у березні 2025 року, а також пропонує податкові консультації, пов'язані з цифровими активами.
Для посилення експертизи PwC залучила фахівців ззовні, серед них - партнерка Шеріл Леснік, яка повернулася до компанії після кількох років роботи з криптоклієнтами в меншій фірмі.
«Ми ніколи не будемо активно заходити в бізнес, до якого не готові з точки зору ресурсів», - підсумував Ґріґґс.
За його словами, протягом останніх 10-12 місяців PwC суттєво розширила внутрішню й зовнішню команду для роботи з цифровими активами.
