Українські ФОПи існують в середньому 2,4 роки: які закриваються найчастіше

14:40 05.01.2026 |

Економіка

Середній термін роботи фопа в Україні становить 2 роки та 4 місяці.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Зазначається, що за 11 місяців 2025 року в Україні закрилось 250 209 фопів.

Згідно з аналітикою, кожен восьмий підприємець, що закрився у 2025 році, працював у Києві: 32 469 фопів.

На другому місці по закриттям Дніпропетровщина - 22 645 підприємців припинили свою діяльність торік. З невеликим відривом закривались малі бізнеси на Харківщині (20 481), Одещині (18 714) та Львівщині (16 521).

Найбільш вразливими торік були фопи, що працюють у роздрібній торгівлі - на них припадає третина закриттів (77 705). В середньому, такі бізнеси існують менш як 3 роки.

Ще 16 909 фопів у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році - такі підприємці ледь перевалюють за рік у своїй роботі. Загалом лише на нішу торгівлі припадає майже половина закриттів.

З великим відривом другими за кількістю припинень стали айтівці - 28 668 або кожен дев'ятий підприємець, що закрився торік, інформують експерти.

За їхніми даними, довгожителями в Україні є фопи, що займаються складським господарством - більш ніж 6 років пропрацювали такі підприємці.

5 років та 11 місяців працюють підприємці у сфері операцій з нерухомістю. Замикають трійцю бізнеси у сфері ремонту техніки, зокрема, побутової: 5 років і 9 місяців.

А ось найменш живучими є фопи-кур'єри - лише 6 місяців, в середньому, пропрацювали підприємці, які закрились у цій сфері торік.

Фопи у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності витримують на плаву 9 місяців. Ледь більше як рік працюють підприємці у сфері вищезгаданої оптової торгівлі та освітяни.

За матеріалами: Економічна правда
 

