Україна в десять разів збільшила обсяг іноземного фінансування ОПК за рік – до $6,1 млрд

Український обронно-промисловий комплекс у 2025 році отримав $6,1 млрд іноземного фінансування. У 2024 році ця сума становила близько $600 млн, повідомило Міністерство оборони.

Кошти в українську оборонну галузь надійшли завдяки "данській моделі", прямим закупівлям держав-партнерів, а також надприбуткам від заморожених російських активів.

"Вдячні всім нашим партнерам за підтримку української обороноздатності та розбудову нашого ОПК - адже це внесок у зміцнення безпеки всієї Європи", - сказав міністр оборони Денис Шмигаль.

Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд, зазначили в Міноборони. Для їх повноцінного використання Україна залучає фінансування через програми Євросоюзу та окремі ініціативи держав-партнерів.

До внесків в українську галузь торік долучилися Велика Британія, Данія, Литва, Канада, Ісландія, Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, США та Швеція.

Майже $1,8 млрд було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах "данської моделі", запровадженої у 2024 році.

Понад $4,3 млрд Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Сил безпеки і оборони. З цієї суми майже $900 млн було спрямовано на забезпечення підрозділів у межах проєкту "Лінія дронів".

Вагому частку фінансування у 2025 році становили кошти з прибутків від заморожених російських активів. Загалом український ОПК отримав понад $1,1 млрд завдяки цьому механізму.

Крім того, Україна подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі в межах механізму SAFE. Загальні очікування фінансування цих проєктів - $5 млрд.

"Спільні проєкти з європейськими партнерами - це реальні кроки до інтеграції української оборонної галузі в європейську екосистему", - зазначив Шмигаль.