У Міноборони роз'яснили, як підприємствам ОПК отримати статус резидента Defence City

У Міністерстві оборони України роз'яснили порядок надання статусу резидента Defence City для підприємств оборонно-промислового комплексу, а також ключові переваги цього режиму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

Зокрема, йдеться про поетапну процедуру подання документів, вимоги до заявників, строки розгляду та можливості, які відкриває резидентство - від податкових стимулів і підвищеного захисту виробничих потужностей до релокації та обмеження доступу до чутливої інформації в публічних реєстрах.

У відомстві зауважили, що Defence City - це спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК. Його головна мета - перетворення цієї галузі на високотехнологічний, стійкий та конкурентоспроможний кластер, здатний масштабувати виробництво озброєння і військової техніки. Режим відкритий для підприємств, що мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають визначеним критеріям.

Міноборони оприлюднило алгоритм резидентства Defence City.

Отримання статусу:

Крок 1. Проведення внутрішнього аудиту на можливість вступу до Defence City

У межах даного етапу міністерство рекомендує підприємствам провести внутрішній аудит на відповідність вимогам статті 37 Закону «Про національну безпеку України» та за його результатами приймати рішення щодо доцільності набуття статусу резидента для підприємства і підготовку документів.

Крок 2. Подання заяви до Міноборони про надання статусу резидента Defence City

У межах даного етапу підприємство готує та подає до Міноборони передбачені законодавством наступні документи:

1) заяву про надання статусу резидента Defence City, що обов'язково має містити:

- повне найменування заявника, ідентифікаційний код заявника в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, контактні дані заявника (адреса електронної пошти, контактний номер телефону);

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату і місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серію та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) посадової особи заявника, а саме керівника, члена виконавчого органу, головного бухгалтера або іншої особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (якщо така функція здійснюється не особисто керівником);

- перелік видів діяльності, які здійснює заявник;

- інформацію щодо відповідності вимогам, встановленим частиною п'ятою статті 37 Закону «Про національну безпеку України»;

- інформацію про виконання державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель за попередній календарний рік, а також про участь у виконанні державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель на умовах співвиконавця/субпідрядника з оборонних закупівель для цілей розрахунку кваліфікованого доходу;

2) звіт про відповідність (первинний);

3) додатки до звіту про відповідність;

4) довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідчений керівником заявника;

5) довіреність або її копії, засвідчена у встановленому порядку, якщо заява подається від імені заявника його представником за довіреністю.

Документи подаються в електронній формі (з накладанням електронного підпису керівника, особи, яка може вчиняти дії від імені заявника, зазначеної в Єдиному державному реєстрі, або представника заявника за довіреністю) на пошту [email protected].

Або їх можна подати у паперовій формі (підписані керівником, особою, яка може вчиняти дії від імені заявника, зазначеної в Єдиному державному реєстрі, або представника заявника за довіреністю) на поштову адресу: 03168, м. Київ, проспект Повітряних сил України, 6.

Крок 3. Перевірка документів Міністерством оборони

У межах третього етапу відбувається перевірка документів - перевіряються заява і звіт про відповідність, у тому числі з використанням Методики розрахунку кваліфікованого доходу.

За результатами перевірки з боку Міноборони приймається рішення про надання статусу резидента або про відмову у наданні статусу.

Крок 4. Внесення відомостей про резидента до реєстру Defence City

У разі відповідності документів підприємства рішення про надання статусу резидента Defence City оформлюється шляхом видання наказу Міноборони України і в реєстрі формується реєстровий запис. За результатами етапу наказ і витяг з реєстру Defence City надсилаються заявнику - резиденту Defence City.

З дня ухвалення рішення Міноборони та внесення запису до реєстру Defence City підприємство набуває статусу резидента Defence City.

Надалі підприємство, яке набуло статусу резидента Defence City, у межах використання податкових стимулів самостійно спрямовує звільнений від оподаткування прибуток на дозволені цілі.

Користування податковими стимулами є опційним. У випадках, коли прибуток спрямовується на цілі, які не визначені податковим законодавством, пільга не застосовується.

Резидент Defence City, який має намір здійснити релокацію юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів або реалізувати заходи з підвищення захищеності виробничих потужностей, може звернутися до Міноборони з відповідною заявою для організації взаємодії та отримання підтримки (у тому числі фінансової) для реалізації таких заходів під координацією міністерства.

Крім того, резидент щорічно має подавати до Міноборони наступні документи: звіт про відповідність, фінансову звітність і аудиторський звіт, виданий аудитором, який відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Міноборони за результатами розгляду звіту про відповідність підтверджує відповідність і збереження статусу резидента або, у випадку виявлення ознак невідповідності, запускає коригуючу процедуру.

Аналізуючи інформацію, отриману від ДПС або від резидента, Міноборони контролює використання звільненого від оподаткування прибутку, за результатами чого може встановити або відсутність порушень, або ознаки нецільового використання.

Результатом даного етапу є відсутність дій з боку Міноборони або ініціювання процедури втрати статусу.

Як зазначається, Міноборони має право подавати запити резидентам для отримання пояснень. Результатом даного етапу є або усунення порушень, або підготовка рішення про втрату статусу.

У випадку добровільного виходу або за результатами перевірки і виявлення недоліків або порушень Міноборони приймає рішення про припинення (добровільне) або втрату статусу (порушення вимог законодавства щодо перебування у статусі резидента). Наслідком даного етапу є виключення та припинення дії стимулюючих заходів.