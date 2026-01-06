Фінансові новини
Ціни на базові метали зростають: алюміній подолав $3000, мідь і нікель дорожчають
08:09 05.01.2026 |
Ціна на алюміній вперше за понад три роки перевищила позначку $3 000 за тонну через погіршення прогнозу пропозиції та довгострокові ставки на попит. Легкий метал приєднався до інших базових металів, які нещодавно досягли історичних цінових показників. Про це повідомляє Bloomberg.
Скорочення плавильних потужностей у Китаї та зниження виробництва в Європі через високі ціни на електроенергію призвели до зменшення світових запасів. Водночас попит з боку будівельної галузі та сектору відновлюваної енергетики залишається стабільним. На цьому тлі ф'ючерси за підсумками минулого року зросли на 17% - це найвище зростання з 2021 року.
Мідь також знову пішла вгору після того, як її найбільше річне зростання з 2009 року було обмежене дефіцитом пропозиції. Водночас ціни на нікель різко підскочили після того, як компанія PT Vale Indonesia зупинила видобуток через затримку з погодженням робочого плану з боку влади.
Наприкінці року мідь встановила серію історичних максимумів і стала найкращим за динамікою промисловим металом серед шести, що торгуються на London Metal Exchange. Упродовж 2025 року ситуацію на ринку додатково ускладнили аварії на шахтах - від Індонезії та Чилі до Демократичної Республіки Конго, а також тарифні ризики, які змусили трейдерів нарощувати постачання металу до США.
Ціна на мідь зросла на 0,5% - до $12 487 за тонну, після падіння на 1,1% на попередній сесії. Алюміній подорожчав на 0,4%, до $3 008 за тонну, зафіксувавши третє зростання поспіль.
Нікель зріс на 1,2% і торгувався на рівні $16 845 за тонну, після того, як у грудні показав найбільше місячне зростання з квітня 2024 року.
