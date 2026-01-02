Фінансові новини
У листопаді середня зарплата в Україні становила ₴27,1 тисячі
08:56 02.01.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба статистики у Фейсбуці.
"Ринок праці в Україні: оновлені дані за листопад 2025 року. Середня заробітна плата по Україні: 27 167 грн, +0,9% порівняно із жовтнем 2025 року", - йдеться у повідомленні.
У відомстві назвали регіони з найвищим у листопаді рівнем оплати праці. Це місто Київ (40 633 грн), Дніпропетровська (31 706 грн) та Луганська (31 340 грн) області.
Найнижчу середню зарплату зафіксовано у Кіровоградській (19 079 грн), Чернівецькій (19 096 грн) та Чернігівській (20 344 грн) областях.
За видами економічної діяльності найвища оплата праці в листопаді була у сфері інформації та телекомунікацій (66 934 грн), найнижча - у сфері освіти (16 622 грн).
Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 грудня 2025 року становила 3,8 млрд грн.
